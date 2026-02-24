Saily eSIM: GIGA globali senza roaming in oltre 200 Paesi

Restare connessi mentre si viaggia non è più un lusso, ma una necessità. Mappe, prenotazioni, traduzioni in tempo reale, gestione del lavoro da remoto e condivisione di contenuti richiedono una connessione stabile fin dal momento dell’atterraggio. Con le eSIM di Saily è possibile attivare un piano dati prima della partenza e navigare appena arrivati a destinazione, evitando file in aeroporto e costi di roaming imprevisti.

Saily mette a disposizione piani dati in oltre 200 destinazioni, con tariffe competitive e attivazione immediata. Tra le mete più richieste figurano Albania, Maldive, Emirati Arabi Uniti, Cina, Tailandia, India, Arabia Saudita, Repubblica Dominicana e Perù, con prezzi di ingresso a partire da pochi dollari. L’utente può scegliere il Paese o la regione di interesse direttamente dall’app e selezionare il quantitativo di giga più adatto al proprio viaggio, da opzioni essenziali fino a soluzioni più ampie e flessibili.

Un'unica eSim per tutte le destinazioni

Uno dei principali vantaggi è la possibilità di utilizzare un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili, aggiungendo nuovi piani senza dover installare ogni volta una scheda diversa. L’attivazione avviene automaticamente all’arrivo nel Paese selezionato, oppure entro 30 giorni dall’acquisto, offrendo maggiore libertà nella pianificazione. L’app include inoltre notifiche sull’utilizzo dei dati, avvisando quando si supera l’80% del traffico disponibile, così da evitare interruzioni improvvise.

Rispetto alle SIM fisiche tradizionali, la eSIM è completamente digitale e non richiede supporti in plastica o procedure manuali di inserimento. L’installazione avviene da remoto in pochi minuti, rendendo il processo più semplice e sostenibile. A questo si aggiungono l’assistenza clienti in chat attiva 24 ore su 24 e alcune funzionalità di sicurezza, come il blocco degli URL dannosi e strumenti per il risparmio dati tramite filtro degli annunci.

Per viaggiatori frequenti, nomadi digitali e professionisti che si spostano tra Europa, Medio Oriente e Asia, una soluzione eSIM rappresenta oggi un’alternativa concreta al roaming tradizionale. Con un’unica app è possibile gestire più destinazioni, monitorare i consumi e mantenere una connessione stabile ovunque nel mondo. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

