eSIM Saily: ottieni il 5% di sconto con il nuovo codice promo

Il servizio eSIM per l'estero Saily ha lanciato una nuova promozione che consente di ottenere uno sconto del 5% utilizzando il codice SAILYSPRING. Per poter beneficiare dello sconto occorre prima selezionare il piano desiderato e poi inserire il codice nell'apposito campo durante la fase di acquisto.

Saily è un servizio relativamente nuovo, nato dall'idea dello stesso team di NordVPN, fornitore VPN leader in ambito internazionale. Con i suoi piani eSIM ultra concorrenziali e un livello di sicurezza superiore rispetto alla concorrenza, grazie anche al know-how ereditato dall'esperienza di NordVPN, figura come uno dei punti di riferimento assoluti per quanti usano Internet all'estero.

La nuova promozione di Saily

Ipotizziamo ad esempio di aver bisogno di un piano eSIM per un viaggio negli Stati Uniti di una settimana. In genere, per una vacanza di sette giorni negli USA 10 Giga sono sufficienti, volendo però stare un po' più larghi nulla vieta di acquistare il piano da 20 Giga.

Al momento i prezzi di Saily sono i seguenti:

1 Giga per 7 giorni: 3,99 dollari

3 Giga per 30 giorni: 8,99 dollari

5 Giga per 30 giorni: 13,99 dollari

10 Giga per 30 giorni: 22,99 dollari (5% di sconto in carrello con il codice SAILYSPRING)

20 Giga per 30 giorni:36,99 dollari (5% di sconto in carrello con il codice SAILYSPRING)

50 Giga per 15 giorni: 49,99 dollari

Se anziché negli USA si è diretti in Thailandia, i piani proposti da Saily sono i seguenti:

1 Giga per 7 giorni: 2,99 dollari

3 Giga per 30 giorni: 5,99 dollari

5 Giga per 30 giorni: 7,99 dollari

10 Giga per 30 giorni: 10,99 dollari (ottieni il 5% di sconto con il codice SAILYSPRING)

20 Giga per 30 giorni: 19,99 dollari (ottieni il 5% di sconto con il codice SAILYSPRING)

Il codice promozionale SAILYSPRING va inserito in fase di acquisto nello spazio apposito dedicato ai coupon. Il sistema riconoscerà in automatico il codice, assegnando uno sconto immediato del 5% sul prezzo del proprio piano, così da beneficiare di un ulteriore risparmio che va ad aggiungersi ai prezzi già concorrenziali del servizio.

