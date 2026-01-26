Nessun risultato. Prova con un altro termine.
eSIM Saily: 5% di extra sconto sul primo acquisto con questo codice

Federico Pisanu
Pubblicato il 26 gen 2026
Se è la prima volta che si acquista un piano eSIM Saily, è possibile ottenere un extra sconto del 5% in carrello aggiungendo in fase di acquisto il coupon TRYSAILY5. Il sistema riconosce in automatico il codice promozionale, applicando da subito lo sconto all'importo finale dell'ordine.

Saily è uno dei principali fornitori eSIM a livello internazionale. Offre piani dati eSIM in qualunque parte del mondo, includendo inoltre funzionalità extra introvabili nella concorrenza, tra cui il blocco degli annunci pubblicitari e la possibilità di usare una posizione virtuale per sbloccare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Pagina piani eSIM Saily

saily pagina iniziale

Le destinazioni più popolari tra i viaggiatori che scelgono Saily

Tra le mete più gettonate dei viaggiatori che scelgono di affidarsi al servizio di eSIM internazionale di Saily si annoverano gli Emirati Arabi Uniti, le Maldive, la Thailandia, il Brasile e la Repubblica Dominicana. Se ad esempio state programmando un viaggio negli Emirati, i piani partono da 3,99 dollari per 7 giorni di servizio.

Ecco il riepilogo dell'offerta eSIM per gli Emirati Arabi Uniti di Saily:

  • 1 GB per 7 giorni: 3,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 3 GB per 30 giorni: 8,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 5 GB per 30 giorni: 11,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 10 GB per 30 giorni: 19,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • 20 GB per 30 giorni: 33,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 5 giorni: 18,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 10 giorni: 34,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 15 giorni: 48,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 20 giorni: 59,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 25 giorni: 65,99 dollari + 3% in crediti Saily
  • GB illimitati per 30 giorni: 71,99 dollari + 3% in crediti Saily

Il codice sconto TRYSAILY5, con il quale è possibile ottenere un extra sconto del 5% sul primo acquisto, è valido su tutti i piani disponibili, qualunque sia la propria destinazione di viaggio. Maggiori informazioni sono consultabili tramite il box qui sotto.

Pagina piani eSIM Saily

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

