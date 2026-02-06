eSIM per un viaggio all'estero: il piano più conveniente lo offre Saily

Prima di partire per un viaggio all'estero è utile acquistare una eSIM, in modo da connettersi facilmente una volta superati i confini nazionali, senza la necessità di perdere tempo alla ricerca di una SIM da acquistare sul posto.

Per raggiungere quest'obiettivo è sufficiente puntare sulle eSIM di Saily, che mettono a disposizione tanti Giga a costi davvero vantaggiosi.

Per scoprire le offerte e attivare il piano dati eSIM desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Saily, qui di sotto e poi seguire la procedura guidata.

Come attivare una eSIM per l'estero con Saily

Bastano pochi minuti per attivare una eSIM con Saily, in modo da poter contare su un piano dati da usare all'estero. Per prima cosa è necessario raggiungere il sito dell'operatore. Direttamente dalla Home Page è possibile utilizzare una barra di ricerca per trovare le offerte disponibili in base al Paese (o ai Paesi) che sarà la meta del proprio viaggio.

Effettuata questa scelta, è sufficiente consultare i risultati della ricerca, in modo da trovare l'offerta giusta. I piani dati eSIM di Saily si differenziano per:

Giga inclusi

costo

durata del piano; in genere si può arrivare fino a un mese

Paesi di validità; oltre ai piani per un singolo Paese, infatti, sono disponibili anche piani regionali oppure globali

In base alla valutazione di questi fattori è possibile individuare il piano giusto da attivare. Tutti i piani possono essere acquistati prima di partire. L'attivazione può avvenire manualmente prima della partenza o in, alternativa, avviene in automatico dopo 30 giorni dall'acquisto. Da segnalare che è possibile ottenere un cashback in credito, da usare per i prossimi acquisti, su alcuni piani selezionati.

Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.