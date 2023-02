Ehiweb, mobile di qualità con ciliegina sulla torta: il cashback

C'è una importante novità ad impreziosire i primi passi del provider Ehiweb nel mondo mobile. Il gruppo ha infatti esordito da breve in questo ambito, portando sul mercato importanti offerte per aziende e privati con la ferma volontà di dimostrare quanto la reputazione conquistata nella connettività fissa possa ora accrescersi ulteriormente con l'approccio al comparto mobile. La ciliegina sulla torta sta nel fatto che la summa delle opzioni che caratterizzano questo tipo di offerta sia impreziosita da un elemento nuovo ed ulteriore: il cashback.

Ehiweb Mobile: le caratteristiche

Siamo Ehiweb e dal 2000 ci occupiamo di Internet e di tecnologia con le nostre linee FIBRA e ADSL e servizi importanti come il VoIP per telefonare e risparmiare e gli SMS professionali. Siamo un'azienda tutta italiana, e la nostra sede è da sempre a Bologna.

Made in Italy per definizione e per identità, con una scommessa nativa sulla qualità premiante per un'azienda che ad oltre 20 anni dalla fondazione sta ancora crescendo e abbraccia la nuova avventura mobile con medesimo spirito. I vantaggi stanno nel modo in cui le varie offerte sono state declinate, offrendo in modo particolare chiamate e Giga in quantità per contemplare tutte le principali necessità degli utenti durante la loro giornata o il loro lavoro.

L'offerta per i nuovi utenti privati si divide in 3 tagli differenti:

EHI! 2 Giga (minuti illimitati, 10 SMS, 2 Giga) a 4,95€/mese

(minuti illimitati, 10 SMS, 2 Giga) a 4,95€/mese EHI! 10 Giga (minuti illimitati, 25 SMS, 10 Giga) a 7,95€/mese

(minuti illimitati, 25 SMS, 10 Giga) a 7,95€/mese EHI! 50 Giga (minuti illimitati, 50 SMS, 50 Giga) a 9,95€/mese

Qualora si abbia già a disposizione un abbonamento a Fibra Ehiweb, invece, automaticamente i Giga mobile disponibili raddoppiano.

Come evidente dalle caratteristiche dei differenti piani contrattuali, ogni singolo profilo tariffario mette a disposizione chiamate illimitate (appoggiandosi su rete Vodafone) caratterizzando così un'offerta voce estremamente competitiva che si candida ad essere scelta preferenziale per molti tipi di utenza.

Per l'utenza business, per contro, sono disponibili i seguenti 3 profili:

BASE 5 Giga (minuti illimitati, 25 SMS, 5 Giga) a 7,95€+iva/mese

(minuti illimitati, 25 SMS, 5 Giga) a 7,95€+iva/mese BIZ 20 Giga (minuti illimitati, 50 SMS, 20 Giga) a 9,95€+iva/mese

(minuti illimitati, 50 SMS, 20 Giga) a 9,95€+iva/mese TOP 50 Giga (minuti illimitati, 100 SMS, 50 Giga) a 14,95€+iva/mese

Il vantaggio di affidarsi ad un servizio come quello di Ehiweb sta tutto nella storia stessa del gruppo. La chiarezza delle offerte, la trasparenza nel rapporto con i clienti e l'assistenza (erogata direttamente dall'Italia) sono elementi che garantiscono all'utente la certezza di non essere mai soli di fronte ad eventuali necessità: Ehiweb Mobile si inserisce nel solco di una tradizione ventennale ed intende tenere alta la bandiera del gruppo anche e soprattutto nel momento di questa importante evoluzione dell'offerta complessiva.

Ogni piano può essere inoltre calibrato sulle proprie necessità, acquistando ad esempio Giga o SMS extra in caso di necessità. Avviso di chiamata, "chi ha chiamato", chiamate multiple e servizio di segreteria telefonica sono tutti "plus" inclusi nell'offerta, che si caratterizza così in modo evidente in termini di completezza.

E poi c'è il cashback

Ed ecco infine la ciliegina sulla torta: il cashback. Si tratta di un vero e proprio programma fedeltà sulle SIM dell'offerta mobile, un sistema premiante che riconosce mensilmente agli utenti Ehiweb un cadeaux per la scelta effettuata. Nello specifico, chiunque possegga una SIM Ehiweb ha la possibilità di vedersi riconosciuto 1 euro ogni mese, potendo quindi sfruttarlo a proprio piacimento. Lo si potrà utilizzare per l'acquisto di servizi extra (chiamate internazionali, SMS fuori soglia, traffico extra, eccetera), oppure potrà essere accumulato e sarà valido anche per arrivare ad un rinnovo gratuito della propria mensilità. L'iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2023 su ogni rinnovo effettuato.

L'iniziativa del cashback è unica nel suo genere, una novità assoluta per il mondo mobile ed è funzionale ad accompagnare la crescita verticale che Ehiweb ha registrato in queste prime settimane del nuovo servizio per la mobilità.

