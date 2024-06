Niente più cambio SIM con Saily, nemmeno all’estero

Stanco di dover cambiare la SIM ogni volta che vai all’estero? Ecco la soluzione: niente più cambio SIM con Saily. Se stai pianificando un viaggio in un Paese dove il roaming europeo non è disponibile, il solo pensiero di cercare una SIM del posto potrebbe già farti venire i brividi.

Ma non temere, perché c'è Saily che ti dà una mano: il servizio che ti mette a disposizione una eSIM con piani dati su misura per oltre 150 Paesi. Paghi tutto in anticipo e al tuo arrivo non dovrai far altro che attivare la connessione.

Niente più cambio SIM: ecco l’eSIM per ogni necessità

Benvenuto nel futuro delle comunicazioni mobili con l'eSIM di Saily. Ma che cos’è una eSIM, ti chiederai? Semplice, è la versione digitale della vecchia SIM fisica. È una scheda elettronica incorporata direttamente nel tuo smartphone, a patto che il tuo device sia di ultima generazione e supporti questa tecnologia innovativa. Controlla il tuo telefono prima di deciderne l'uso, tanto per non restare deluso all'ultimo momento.

Il vero asso nella manica di una eSIM è la sua versatilità. Puoi acquistare un piano dati per il paese in cui viaggerai e usarlo finché lo ritieni necessario. Una volta rientrato a casa, potrai riprendere a usare la tua SIM italiana, senza fastidi o perdite di tempo. Facile, no?

Grazie a Saily, tutto diventa un semplice: scegli la destinazione, personalizza il piano dati in base ai tuoi bisogni, scarica l’app, configura la tua eSIM e attivala subito prima della partenza. Quando sbarcherai nel Paese di destinazione, la tua connessione sarà già pronta a entrare in azione senza dover affidarti a WiFi pubblici di dubbia sicurezza. Insomma, con Saily sarai sempre connesso, protetto e, soprattutto, senza stress.

