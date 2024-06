Nuova offerta Iliad Mobile: Flash 200 a soli 9,99€/mese per sempre

Nuova offerta Iliad Mobile: Flash 200 a soli 9,99€/mese. È davvero una rivoluzione per tutti quelli che si ritrovano a fine mese con pochissimi GB o addirittura senza. Chi non ha mai vissuto l’incubo di non avere più dati a disposizione per navigare?

Con questa offerta puoi finalmente navigare senza dover pensare a quando finiranno i gigabyte. Tutto questo a meno di 10 euro al mese. È un’occasione che non puoi perdere, sia per te che per la tua famiglia.

Nuova offerta: Flash 200 di Iliad

Non solo Iliad ti dà un’enorme quantità di dati, ma anche la tranquillità che questa tariffa non sarà mai rimodulata. Quindi, niente brutte sorprese. Inclusi nel pacchetto ci sono ben 200GB di traffico dati mensili, con la connessione 5G, se il tuo smartphone lo supporta. L’attivazione? Solo 9,99€ una tantum.

Il piano non si ferma solo ai Giga in alta velocità. Avrai anche minuti e SMS illimitati verso numeri di rete fissa e mobile nazionale, ma anche minuti gratuiti verso numeri in Europa e ben 11GB di roaming europeo.

Questa offerta ti copre anche a livello internazionale, perché ci sono inclusi minuti illimitati verso numeri in oltre 60 destinazioni internazionali. Altri servizi inclusi? HotSpot, Mi Richiami, controllo del credito residuo e segreteria telefonica senza costi aggiuntivi. Se la portabilità del numero ti preoccupa, metti pure l’anima in pace: tutto incluso nel prezzo.

Flash 200 di Iliad merita tutta la tua attenzione. Questa nuova offerta è ciò che cercavi, proprio quella che non sapevi di desiderare.

