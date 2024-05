WindTre: presto verrà disattivato il 3G, ecco cosa cambia

A partire dal prossimo 7 giugno 2024, WindTre inizierà il processo di spegnimento della sua rete 3G in Italia, un'operazione che si concluderà entro il 31 dicembre 2025. Questo processo avverrà gradualmente e inizialmente riguarderà solo la banda a 2100 MHz, liberando così risorse per migliorare le prestazioni delle reti 4G e 5G, offrendo velocità di connessione più elevate. Tuttavia, il servizio 3G continuerà a funzionare sulla banda a 900 MHz per ulteriori due mesi.

Per gli utenti, questo cambiamento ha diverse implicazioni, soprattutto per coloro che possiedono dispositivi più datati. Se il tuo dispositivo supporta il 3G solo sulla frequenza a 2100 MHz e non su quella a 900 MHz, i servizi dati e voce saranno dirottati sulla rete 2G, comportando una significativa riduzione della velocità di navigazione internet.

Inoltre, se il tuo dispositivo non supporta né il 4G né il 3G sulla banda a 900 MHz, non sarà più possibile utilizzare servizi dati, effettuare chiamate vocali o inviare SMS sulla rete WindTre. Per prepararsi adeguatamente allo spegnimento del 3G, è fondamentale verificare se il proprio dispositivo supporta il 4G.

WindTre: switch-off del 3G, cosa devono sapere gli utenti

Questa informazione può essere facilmente reperita sul sito web del proprio operatore o del produttore del dispositivo. Qualora il dispositivo non supporti il 4G, sarà necessario considerare l'acquisto di un nuovo telefono. WindTre offre varie promozioni per agevolare il passaggio ai dispositivi 4G, rendendo il processo di aggiornamento più accessibile per i propri clienti.

Un altro aspetto importante è assicurarsi di avere una SIM compatibile con il 4G. Se la tua attuale SIM non supporta questa tecnologia, puoi richiederne una nuova gratuitamente al tuo operatore. Questo passaggio è essenziale per garantire che il tuo dispositivo possa sfruttare appieno le reti 4G e 5G, evitando interruzioni nei servizi di connettività.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sullo spegnimento della rete 3G, puoi visitare il sito web di WindTre, che fornisce informazioni complete e aggiornate sul processo di dismissione e sulle opzioni disponibili per gli utenti. Lo spegnimento della rete 3G rappresenta un passo necessario per migliorare la qualità delle reti mobili in Italia ed è essenziale che gli utenti siano ben informati e preparati per questo cambiamento.