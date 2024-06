Iliad Box: solo 19,99 euro al mese per la fibra illimitata

Eccoci qui a parlare di una delle promozioni più interessanti del mercato delle telecomunicazioni: la fibra illimitata di Iliad. Se sei già cliente di questo operatore mobile, avrai già notato come Iliad si stia facendo strada anche nel settore della rete fissa. La sua offerta di connessione tramite fibra ottica FTTH è fra le più competitive in circolazione, e il prezzo è pure ridotto se ha già una tariffa mobile con loro.

Entrando nei dettagli, Iliad propone un pacchetto che include la connessione senza limiti in fibra ottica, con una velocità che può arrivare fino a 5 Gigabit in download. Tutto questo al prezzo fisso di 24,99 euro al mese. Ma, come dicevamo prima, se sei utente di Iliad mobile, la tariffa scende a soli 19,99 euro al mese se hai un piano mobile di almeno 9,99 euro al mese.

Iliad Box: offerta imbattibile per la fibra illimitata

Vediamo meglio cosa comprende l’offerta Iliad Box. La fibra non solo garantisce una connessione velocissima, ma include anche una linea telefonica con chiamate illimitate verso tutti i numeri italiani e verso diverse destinazioni internazionali. Tutto questo senza doverti preoccupare di eventuali aumenti futuri: il prezzo è bloccato per sempre.

Fa parte dell’offerta anche il modem Wi-Fi 7, così non dovrai nemmeno acquistare un nuovo router. E se vuoi amplificare il segnale dentro casa, c’è anche l’opzione Wi-Fi extender al costo di 1,99 euro al mese.

Non è necessario che hai già una SIM Iliad per beneficiare dello sconto sulla fibra. Potrai attivare la connessione e poi, in un secondo momento, passare a una tariffa mobile per ricevere la riduzione di prezzo. Flessibile è anche l’attivazione: l’unica spesa iniziale è di 39,99 euro. Se vuoi una connessione stabile, veloce e soprattutto economica, la fibra illimitata di Iliad è una scelta di cui difficilmente ti pentirai.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.