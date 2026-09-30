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Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco lo scudo contro gli aumenti in bolletta

Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari, ecco la promo.
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco lo scudo contro gli aumenti in bolletta
Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi, proteggendosi dai rincari, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 30 set 2026
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Con Octopus è possibile bloccare il prezzo di luce e gas e proteggersi dai rincari in bolletta. La nuova promo lanciata dall'operatore offre condizioni più vantaggiose rispetto alla versione precedente ed è attivabile entro il 2 ottobre.

Per chi sceglie oggi Octopus Fissa 12M, infatti, c'è la possibilità di bloccare il costo dell'energia fino a 0,1683 €/kWh per la luce e fino a 0,7 €/Smc per il gas, con una quota fissa pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

La promo è disponibile tramite il sito ufficiale di Octopus, accessibile dal box qui di sotto. Per completare l'attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta, oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

Accedi qui all'offerta di Octopus

octopus energy

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus, ecco la promo

La nuova offerta di Octopus presenta le seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: 0,1683 €/kWh, con quota fissa di 6 euro al mese
  • Gas naturale: 0,7 €/Smc, con quota fissa di 7 euro al mese
  • Prezzi fissi e bloccati per i primi 12 mesi dall'attivazione
  • Zero costi iniziali
  • Nessun vincolo o penale
  • Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
  • Offerta riservata alle sole utenze domestiche

La promozione di Octopus garantisce un risparmio netto sul prezzo della luce e del gas oltre alla protezione dai rincari, che, in questo momento, rappresenta uno scudo importante contro i rincari. Le condizioni descritte sono valide per i nuovi clienti che richiedono l'attivazione fino al prossimo 2 ottobre.

Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione i dati dell'intestatario e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente.

Accedi qui all'offerta di Octopus

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