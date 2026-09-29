Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e 245€ di extra sconto con la nuova promo

Per proteggersi dai rincari su luce e gas è possibile puntare su Pulsee e scegliere la promo Luce e Gas Relax 36 mesi, che garantisce uno scudo contro i rincari per i primi 3 anni dall'attivazione.
Da segnalare anche che, con il codice PUIN245 da aggiungere al momento dell'attivazione, è possibile ottenere uno sconto extra di 245 euro, erogato in importi da 2,56 euro al mese per fornitura, per 48 mesi.
Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Pulsee, accessibile dal box qui di sotto. L'attivazione richiede solo i dati dell'intestatario della fornitura e il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas) riportato in bolletta.
Le caratteristiche dell'offerta di Pulsee
Con Pulsee Luce e Gas Relax 36 mesi è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:
- Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,143 €/kWh, con quota fissa di 114 euro all'anno
- Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,714 €/Smc, con quota fissa di 114 euro all'anno
- Prezzo della materia prima fisso per 3 anni
- Quota fissa bloccata per 4 anni
- Sconto extra di 245 euro con il codice PUIN245; lo sconto è erogato con importi da 2,56 euro al mese per fornitura, per 48 mesi
Si tratta, quindi, di una soluzione ideale per proteggersi dai rincari, andando anche ad alleggerire le bollette nel breve periodo. La promozione in questione è valida solo per i nuovi clienti che richiedono l'attivazione della promo tramite il link qui di sotto.
Per attivare l'offerta è sufficiente avere a disposizione:
- i dati dell'intestatario della fornitura
- il codice identificativo (POD per la luce e PDR per il gas)
- le coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazione delle bollette
Per accedere alla promo è sufficiente seguire la procedura online di seguito.
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