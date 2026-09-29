Luce e gas con Pulsee: prezzo fisso per 3 anni e 245€ di extra sconto con la nuova promo

Con Pulsee è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 3 anni e ottenere 245 euro di sconto extra in bolletta.

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