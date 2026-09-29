eSIM per l'estero con dati illimitati e VPN integrata grazie a Saily

Gli utenti che hanno la necessità di una eSIM per l’estero hanno l’opportunità di sfruttare i dati illimitati e la VPN integrata offerti da Saily, fornitore di eSIM sviluppato dai creatori di NordVPN, punto di riferimento nel panorama dei servizi di rete privata virtuale. Altri due vantaggi significativi sono l’attivazione automatica del piano dati quando si arriva a destinazione e la possibilità di aggiungere nuove destinazioni alla propria eSIM Saily tramite l’applicazione stessa, senza dunque la necessità di acquistare una nuova eSIM.
Le destinazioni più popolari coperte da Saily presentano pacchetti dati flessibili a partire da 3,49 euro, prezzo che fa riferimento a Paesi come Stati Uniti, Australia, Brasile, Corea del Sud e Giappone, tra le altre.
E proprio ipotizzando un viaggio in Giappone, ecco quali sono i piani proposti da Saily.
Piani eSIM per il Giappone tradizionali
- 3,49 euro per 1 Giga in sette giorni
- 6,99 euro per 3 Giga in trenta giorni
- 9,99 euro per 5 Giga in trenta giorni
- 15,99 euro per 10 Giga in trenta giorni
- 21,99 euro per 20 Giga in trenta giorni
Piani eSIM per il Giappone con dati illimitati
- 3,49 euro per Giga illimitati in un giorno
- 6,99 euro per Giga illimitati in due giorni
- 10,49 euro per Giga illimitati in tre giorni
- 13,99 euro per Giga illimitati in quattro giorni
- 16,99 euro per Giga illimitati in cinque giorni
- 20,49 euro per Giga illimitati in sei giorni
- 23,99 euro per Giga illimitati in sette giorni
- 26,49 euro per Giga illimitati in otto giorni
- 29,49 euro per Giga illimitati in nove giorni
- 30,99 euro per Giga illimitati in dieci giorni
- 33,99 euro per Giga illimitati in undici giorni
- 36,49 euro per Giga illimitati in dodici giorni
- 38,99 euro per Giga illimitati in tredici giorni
- 41,99 euro per Giga illimitati in quattordici giorni
- 43,49 euro per Giga illimitati in quindici giorni
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