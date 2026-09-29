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Offerte Kena di autunno: tanti Giga in 5G da 4,99 euro al mese

Con le offerte Kena di autunno è possibile accedere a tanti Giga in 5G a partire da 4,99 euro al mese, ecco la promo.
Offerte Kena di autunno: tanti Giga in 5G da 4,99 euro al mese
Con le offerte Kena di autunno è possibile accedere a tanti Giga in 5G a partire da 4,99 euro al mese, ecco la promo.
Davide Raia
Pubblicato il 29 set 2026
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Con le offerte Kena è possibile accedere a tanti Giga in 5G con un costo contenuto. Attualmente, infatti, il listino di promo dell'operatore parte da 4,99 euro al mese.

Tutte le offerte sono disponibili tramite il sito ufficiale di Kena, accessibile dal box qui di sotto, con possibilità anche di attivazione tramite eSIM.

Attiva qui una delle offerte Kena

Le offerte Kena da attivare oggi

La gamma di offerte di Kena comprende una serie di promo attivabili solo con portabilità da Iliad o da alcuni operatori virtuali, come PosteMobile e CoopVoce, oppure richiedendo un nuovo numero.

Tra le offerte disponibili troviamo:

  • Kena 4,99: minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB al costo di 4,99 euro al mese (solo con portabilità); quest'offerta terminerà a fine settembre
  • Kena 5,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 5,99 euro al mese 
  • Kena 7,99: minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB al costo di 7,99 euro al mese 
  • Kena 9,99: minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB al costo di 9,99 euro al mese 
  • Pack 6 mesi: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB (al mese) con un costo di 29,99 euro per ogni 6 mesi

Le opzioni in questo caso sono tante ed è possibile scegliere l'offerta più conveniente per dare un taglio netto ai costi della tariffa per lo smartphone, senza rinunciare ai Giga di cui si può aver bisogno.

Per i clienti che richiedono la portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile è possibile scegliere:

  • Kena 11,99: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB al costo di 11,99 euro al mese 

Tutte le offerte proposte dall'operatore prevedono la possibilità di utilizzare il 5G su rete TIM, con velocità massima di 250 Mbps.

L'attivazione può avvenire anche tramite eSIM, seguendo sempre una breve procedura online. In base alla tariffa scelta, c'è un costo di attivazione gratuito oppure fino a 3 euro.

Per accedere subito alle promozioni e scegliere l'offerta da attivare basta seguire il link qui di sotto

Attiva qui una delle offerte Kena

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