Education Week, occasione d'oro per un futuro nella Cybersecurity

"Più tecnologie, più dati e più connessioni implicano una maggiore probabilità di imbatterci in minacce informatiche": la legge dei grandi numeri mette in luce le fragilità di sistema da cui nascono gli allarmi di cybersecurity che permeano ormai ogni ambito e che per molte imprese rischiano di essere determinanti per la buona riuscita della mission aziendale. 24ORE Business School porta questo tema in cattedra in occasione dell'Education Week con un webinar dedicato (previsto per oggi, giovedì 13 ottobre) che diventa di fatto una piccola tavola rotonda su un tema sempre più centrale per il mondo professionale.

24ORE Business School, però, è andata anche ben oltre per consentire la formazione di nuovi talenti in questo ambito cruciale. Le aziende hanno infatti sempre maggior necessità di persone formate e professionisti competenti, ma spesso non è semplice trovare il giusto percorso didattico sul quale costruire i giusti profili: l'Executive Master Cybersecurity e Data Protection ( vedi tutti i dettagli) nasce a tal fine, creando il giusto contesto per quanti sono pronti a scendere in campo nella difesa delle infrastrutture aziendali critiche.

L'Executive Master Cybersecurity e Data Protection è un percorso innovativo e di taglio pratico che risponde alla crescente esigenza di figure in grado di prevenire i Cyber attacchi e di organizzare l’azienda in una cultura della sicurezza, attraverso l'adozione di processi operativi in linea con le Best Practices internazionali e gli obblighi normativi.

Viene adottato un modello didattico composito ed elastico: "7 Weekend in aula o Live Streaming integrate da 20 ore On Demand, una simulazione di un Cyber Attack ed un Project Work finale". Il master, inoltre, è propedeutico all'ottenimento della certificazione come OT Cyber Security Expert secondo lo schema di certificazione SCH144: un tassello importante per chi non sta cercando soltanto formazione, ma un vero e proprio viale di accesso alla professione.

Dalla crittografia al Risk Management, dalla gestione dell'incidente informatico alle tecniche di prevenzione, fino alla Digital Forensics: i moduli previsti dal percorso didattico tratteggiano il perimetro di quelle che debbono essere le competenze fondamentali di un responsabile di cybersecurity. Un forum dedicato consente inoltre il confronto a distanza con docenti e colleghi, dando vita ad una esperienza formativa a tutto tondo che va ben oltre il solo valore della didattica erogata.

Tra i docenti messi in campo da 24ORE Business School si annoverano nomi del calibro di Giorgio Sbaraglia, Information & Cyber Security Advisor e DPO, Gabriele Faggioli, Presidente CLUSIT ed il Security Evangelist Alessio Pennasilico. L'Education Week è pertanto l'ideale trampolino che i talenti di maggior ambizione possono sfruttare: fino al 17 ottobre, infatti, il master 24ORE Business School è in forte sconto ed è pertanto oltremodo accessibile a chiunque intenda intraprendere questa importante direzione professionale.

In collaborazione con 24ORE Business School