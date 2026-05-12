VPN illimitata con 1,11 euro al mese: un'occasione da cogliere al volo

Poter contare su una VPN senza limiti è sempre più importante. Con un servizio di questo tipo, infatti, è possibile proteggere la connessione con la crittografia e, nello stesso tempo, navigare aggirando blocchi geografici e censure online.

Per usare una VPN non è necessario spendere tanto: grazie alla promo flash di PrivadoVPN, infatti, è possibile accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, puntando sul piano di 24 mesi con 3 mesi aggiuntivi, per un utilizzo di 27 mesi a fronte di una spesa di 30 euro.

L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di PrivadoVPN e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione.

La VPN da scegliere oggi

Con PrivadoVPN è ora possibile accedere a una VPN illimitata che permette di sfruttare la crittografia del traffico dati, con un accesso protetto a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata, come un hotspot Wi-Fi.

In aggiunta, il servizio può contare su un network di server che copre diversi Paesi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile selezionare un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi geografici e censure online.

La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea e prevede una politica no log, che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento della propria attività, per una privacy maggiore durante l'utilizzo.

Con la promozione in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese, andando ad attivare il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è accessibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo.

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