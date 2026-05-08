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VPN illimitata con 1,59 euro al mese: questa è l'offerta da scegliere a maggio 2026

Total VPN è in offerta e diventa oggi una vera e propria occasione per tutti gli utenti: il servizio costa appena 1,59 euro al mese.
VPN illimitata con 1,59 euro al mese: questa è l'offerta da scegliere a maggio 2026
Total VPN è in offerta e diventa oggi una vera e propria occasione per tutti gli utenti: il servizio costa appena 1,59 euro al mese.
Davide Raia
Pubblicato il 8 mag 2026
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Total VPN è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata in grado di garantire sicurezza, navigazione privata e un costo ridotto. Sfruttando la promo in corso in questo momento, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo scontato a 1,59 euro al mese, scegliendo il piano annuale (per una spesa complessiva di 19 euro).

Nel costo dell'abbonamento sono inclusi anche il sistema antivirus e il sistema adblock per la navigazione. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, accessibile tramite il box qui di sotto. Il servizio è disponibile con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui Total VPN

Total VPN: la soluzione giusta per una nuova VPN

Con Total VPN è possibile accedere a una VPN illimitata che garantisce agli utenti la possibilità di criptare il traffico dati, in modo da offrire un accesso a Internet protetto e sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, il servizio mette a disposizione server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, scegliendo un server situato in un altro Paese, è possibile aggirare blocchi geografici e censure online durante la navigazione.

Il servizio offre una protezione multi-dispositivo, permettendo l'accesso da più dispositivi, grazie anche alle varie app messe a disposizione da Total VPN per vari sistemi operativi. Si tratta, quindi, di un'offerta completa, pensata per soddisfare appieno le esigenze di tutti gli utenti.

Per accedere a Total VPN, sfruttando la promo che taglia il prezzo fino a 1,59 euro al mese, è possibile premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura online, andando ad attivare il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

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