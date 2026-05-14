TotalVPN in maxi sconto dell'80% e ti regala anche antivirus e Adblock

Con questa offerta di TotalVPN la tua sicurezza digitale può fare un grosso passo in avanti con una spesa davvero ridicola. Grazie all'80% di sconto puoi avere una VPN veloce e che ti aiuterà a restare anonimo online anche se utilizzi una rete pubblica a soli 19 euro invece di 99 per il primo anno e con due bonus non da poco: Total Adblock e TotalAV Antivirus inclusi nel prezzo.

Da una parte avrai dunque i vantaggi di TotalVPN con cui potrai navigare in anonimo ovunque ti trovi, aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti streaming, proteggere i tuoi dati più importanti come le informazioni bancarie o quelle relative agli acquisti online e avere la certezza che le tue attività di navigazione non vengano rese note a nessuno.

L'offerta include l'accesso a Total Adblock, un tool che agisce silenziosamente per rendere la tua navigazione internet più fluida e meno frustrante rimuovendo di fatto tutte le pubblicità più fastidiose. E poi c'è il colpo grosso: una licenza per un anno per TotalAV, il pluripremiato antivirus che proteggerà il tuo PC da malware, virus e molto altro ancora.

Da una tariffa normale di 99 euro l'anno si scende a soli 19 euro, che pagherai in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione. Di fatto, per 1,59 euro al mese ti porti a casa un pacchetto completo per la sicurezza informatica del tuo PC e della tua identità digitale. È previsto il rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.