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TotalVPN in maxi sconto dell'80% e ti regala anche antivirus e Adblock

Sconto eccezionale su una delle VPN più veloci sul mercato con un pacchetto che ti regala anche una licenza per antivirus e adblock.
TotalVPN in maxi sconto dell'80% e ti regala anche antivirus e Adblock
Sconto eccezionale su una delle VPN più veloci sul mercato con un pacchetto che ti regala anche una licenza per antivirus e adblock.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 14 mag 2026
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Con questa offerta di TotalVPN la tua sicurezza digitale può fare un grosso passo in avanti con una spesa davvero ridicola. Grazie all'80% di sconto puoi avere una VPN veloce e che ti aiuterà a restare anonimo online anche se utilizzi una rete pubblica a soli 19 euro invece di 99 per il primo anno e con due bonus non da poco: Total Adblock e TotalAV Antivirus inclusi nel prezzo.

Attiva l'offerta

total vpn 1,59 euro

Da una parte avrai dunque i vantaggi di TotalVPN con cui potrai navigare in anonimo ovunque ti trovi, aggirare le restrizioni geografiche sui contenuti streaming, proteggere i tuoi dati più importanti come le informazioni bancarie o quelle relative agli acquisti online e avere la certezza che le tue attività di navigazione non vengano rese note a nessuno.

L'offerta include l'accesso a Total Adblock, un tool che agisce silenziosamente per rendere la tua navigazione internet più fluida e meno frustrante rimuovendo di fatto tutte le pubblicità più fastidiose. E poi c'è il colpo grosso: una licenza per un anno per TotalAV, il pluripremiato antivirus che proteggerà il tuo PC da malware, virus e molto altro ancora.

Da una tariffa normale di 99 euro l'anno si scende a soli 19 euro, che pagherai in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione. Di fatto, per 1,59 euro al mese ti porti a casa un pacchetto completo per la sicurezza informatica del tuo PC e della tua identità digitale. È previsto il rimborso entro 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

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