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VPN senza limiti con 1 euro? Con questa promo flash è possibile

Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: ecco la promo da scegliere oggi.
VPN senza limiti con 1 euro? Con questa promo flash è possibile
Con PrivadoVPN è possibile accedere a una VPN illimitata con poco più di 1 euro al mese: ecco la promo da scegliere oggi.
Davide Raia
Pubblicato il 14 mag 2026
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Attivare una nuova VPN con poco più di 1 euro al mese è possibile: grazie a PrivadoVPN, infatti, è possibile accedere a un servizio completo e ricco di funzionalità, con una spesa ridotta ad appena 1,11 euro al mese.

L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale che include anche 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di PrivadoVPN, qui di sotto.

L'offerta è disponibile con 30 giorni di garanzia di rimborso ed è attivabile solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui l'offerta di PrivadoVPN

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La VPN giusta in questo momento

Con PrivadoVPN è ora possibile accedere a una VPN senza limiti, ricca di funzionalità e con un prezzo accessibile. Il servizio in questione può contare sulla crittografia del traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche una politica no log, che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente, e un network composto da server VPN sparsi in tutto il mondo, per consentire all'utente di spostare il proprio IP e aggirare blocchi su base geografica durante la navigazione.

PrivadoVPN è anche un servizio multi-dispositivo: la VPN, infatti, è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda. Sono inclusi anche alcuni servizi aggiuntivi, come il blocco degli annunci.

Grazie alla promo in corso, PrivadoVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,11 euro al mese. Questa promozione è legata all'attivazione del piano di 27 mesi (24 mesi + 3 mesi extra) e garantisce un prezzo contenuto per un lungo periodo di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti c'è anche la garanzia di rimborso di 30 giorni. L'offerta è disponibile premendo sul box qui di sotto ed è attivabile esclusivamente dai nuovi utenti tramite il sito della VPN.

Attiva qui l'offerta di PrivadoVPN

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