Edubuntu 23.04: arrivati diversi update per gli educational software

In questi giorni il team di Edubuntu, una derivata ufficiale di Ubuntu, ha reso disponibile al proprio pubblico di appassionati, studenti ed insegnanti il nuovo aggiornamento di tale sistema operativo. Edubuntu 23.04 si basa sui medesimi pacchetti di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", ovvero l'edizione più recente della distribuzione Canonical che è disponibile dallo scorso 20 aprile. Edubuntu 23.04, in precedenza conosciuta anche come Ubuntu Education Edition, è dedicata appunto agli ambienti scolastici ed educativi. Include infatti una vasta serie di educational software open source dedicati appunti a docenti ed alunni. Il progetto è rimasto fermo per diversi anni ed è finalmente ripartito proprio con l'arrivo di Edubuntu 23.04

Edubuntu 23.04 viene equipaggiata con GNOME 44, il medesimo ambiente grafico di riferimento di Canonical, e questo gli consente di beneficiare di una pletora di innovazioni tecniche non indifferenti. Inoltre nel media d'installazione è reperibile Linux 6.2, una delle più recenti incarnazioni del kernel del Pinguino che include una vasto bacino di driver e firmware aggiornati. Questo elemento consente agli utenti di Edubuntu 23.04 di ottenere il supporto out-of-the-box ad un grande set di periferiche hardware disponibili in commercio.

Come accennato in precedenza Edubuntu 23.04 include una serie di educational software direttamente nel file ISO. Quindi gli utenti si ritrovano fin da subito preinstallati programmi come: la computer-aided design application LibreCAD, il genealogy software Gramps, GCompris educational suite, Inkscape SVG (Scalable Vector Graphics) editor, il desktop publishing software Scribus, raster graphics editor TuxPaint, il typing tutor Tux Typing, la planetarium app Stellarium, ulcc, il diagram creation program Dia, la drawing chemical structures app Chemtool, il Fritzing CAD software, l'applicativo di learn programming Laby, il file editor PDF Mod e l'ebook reader Calibre.

In Edubuntu 23.04 troviamo anche tutti i programmi della KDE educational suite tipo l'applicazione per gli elementi della tavola periodica Kalzium, il geography learning tool KGeography ed il mathematical graph calculator KAlgebra.