Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster": disponibile il nuovo file ISO

Il team di coder Canonical ha reso disponibile la nuova stable release di Ubuntu.Tale edizione include una serie di migliorie non indifferenti che faranno sicuramente felici gli utenti di questo sistema operativo. La versione stabile di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" implementa GNOME 44. Si tratta della più recente incarnazione di questo ambiente grafico open source basato sulle librerie GTK. GNOME Shell è il desktop environment di riferimento della distribuzione ma ovviamente sono disponibili anche le diverse flavor ufficiali come Kubuntu, dedicata a Plasma KDE, Xubuntu, la spinoff per XFCE, e Lubuntu ovvero la versione che adotta LXQt.

Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è animata da Linux 6.2 che dispone di una vasta pletora di driver aggiornati. Questo permette agli utenti Ubuntu di godere del supporto out-of-the-box per una grande serie di periferiche hardware disponibili in commercio, come ad esempio le nuove GPU (Graphics Processing Unit) Intel Arc o AMD Radeon.

Sempre in Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è reperibile il nuovo installer realizzato sfruttando il software development kit open source Flutter. Questo refactoring del codice ha permesso l'inclusione di una UI (User Interface) maggiormente user-friendly ed inoltre ora sono garantite migliori prestazioni su diverse configurazioni hardware. Purtroppo però tale conversione non include, almeno per il momento, alcune funzionalità presenti nelle edizioni precedenti dell'installer, come ad esempio il supporto ad OpenZFS.

Su Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster" è stato rimosso il supporto ai pacchetti Flatpak, che sono di fatto uno standard nel panorama delle distribuzioni Linux, in favore del formato Snap ovvero l'alternativa sviluppata da Canonical. Tale impostazione, secondo quanto dichiarato dal team di coder Ubuntu, dovrebbe permettere una esperienza utente maggiormente fluida ed integrata anche tra le varie derivate ufficiali. Ovviamente è sempre possibile riabilitare la gestione dei Flatpak subito dopo l'installazione del sistema operativo.

Il nuovo file ISO di Ubuntu 23.04 "Lunar Lobster", assieme a quello delle flavor, è disponibile sul sito ufficiale del progetto. Gli utenti che già utilizzano Ubuntu possono invece accedere all'upgrade tramite il package manager APT (Advanced Package Tool).