Edge: le PWA sono ancora più simili alle app native

Per Microsoft le PWA (Progressive Web App) sono tonare ad essere uno dei suoi principali focus e infatti nelle scorse ore l’azienda ha annunciato la disponibilità di una nuova funzione per il suo browser Web che mira proprio nella direzione in questione. Più precisamente, è stata comunicata la disponibilità della funzionalità Window Controls Overlay per tutti a partire dalla versione 105 stabile di Edge.

Edge: Window Controls Overlay per tutti con la versione 105

D’ora in poi, dunque, le PWA possono personalizzare pure l’area del titolo, andando a somigliare sempre di più ad applicazioni native. Invece di far sì che la barra del titolo di un'app segua gli default il sistema operativo, restituisce circa 30 px di altezza alla PWA dandogli un controllo quasi completo sulla barra del titolo.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato da Microsoft in merito alla novità in questione.

Crediamo che le PWA siano perfette per creare applicazioni Web desktop. Trasformare il tuo sito web in un'app che sembra davvero di appartenere al desktop non è mai stato così facile e l'utilizzo della funzione Window Controls Overlay ti aiuterà a creare app desktop che sembrano molto più moderne e coinvolgenti per i tuoi utenti.

C’è stato molto sforzo da parte del colosso di Redmond su Edge e per cercare di far diventare le PWA quanto più possibile simili alle applicazioni “vere e proprie”, non rendendole più performanti, ma andando ad apportare miglioramenti alla UX che in apparenza potrebbero sembrare modifiche di poco conto, ma che in realtà non lo sono.