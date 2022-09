Microsoft Edge 105 non si avvia: ecco come risolvere

Negli ultimi giorni è stata rilasciata la versione 105 di Microsoft Edge, ma molti degli utenti Windows che sono soliti adoperare il browser del colosso di Redmond per navigare online hanno iniziato a lamentare un fastidioso e invalidante bug: il software non si avvia.

Microsoft Edge: un bug della relase 105 impedisce l'apertura

La causa è da ricercare in un criterio di gruppo obsoleto, precedentemente impiegato per disattivare l’invio di dati su utilizzo e arresti a Microsoft. Più precisamente, pare che se il criterio è presente nel Registro di sistema (a prescindere dal valore impostato, che può essere 0 oppure 1), Edge va subito in sospensione dopo l’avvio, per cui il processo viene terminato senza mostrare la finestra del browser all’utente.

La scoperta della causa del problema è stata fatta da Deskmodder che ha rilevato il criterio "MetricsReportingEnabled", che per l'appunto viene considerato come ormai obsoleto nel Registro di Windows.

La problematica è stata confermata direttamente da Sean Lyndersay, direttore generale di Microsoft Edge, il quale ha altresì fatto sapere che il bug verrà risolto con il rilascio della prossima versione stabile del browser.

In attesa del correttivo da parte di Microsoft, chi si ritrova nella situazione descritta poc’anzi può intervenire manualmente sul Registro di sistema di Windows e far fronte alla problematica in maniera autonoma. La procedura a cui attenersi per risolvere il problema è la seguente.