Edge: la VPN Secure Network è finalmente su Canary

Con il rilascio dell’ultima build di Edge in versione Canary è stata finalmente integrata la funzione Secure Network, la VPN inclusa direttamente nel browser che Microsoft aveva annunciato mesi addietro e che sfrutta Cloudflare.

Microsoft Edge Canary: ecco Secure Network

La funzione è stata sviluppata per offrire agli utenti un maggior grado di privacy e sicurezza quando navigano online con Edge. Per fare un esempio pratico, Secure Network si può adoperare quando il computer in uso è collegato a una rete WiFi pubblica oppure per evitare di essere tracciati da parte degli provider Internet o degli inserzionisti.

Per abilitare il servizio nell’ultima build di Edge Canary è sufficiente accedere al menu “Impostazioni” del browser, quindi alla sezione denominata “Privacy, ricerca e servizi” e scegliere una tra le tre opzioni disponibili: la prima consente di attivare la VPN per i siti indicati in una lista personalizzata, la seconda di abilitare il servizio quando il dispositivo si connette a una rete WiFi pubblica o non sicura oppure i siti visitati non hanno un certificato valido e la terza permette di adoperare sempre e comunque la VPN.

Al momento, però, non è ancora chiaro quando esattamente Secure Network verrà reso disponibile per tutti e non è neppure noto se Microsoft ha previsto la sottoscrizione di un abbonamento che va ad eliminare il limite di traffico di 1 GB al mese.

Chi non dovesse gradire la soluzione proposta dal gruppo di Redmond può però valutare di affidarsi all’impiego di un servizio di VPN alternativa a pagamento come NordVPN che attualmente si può sottoscrivere con il 68% di sconto e tre mesi gratuiti al seguito sull'abbonamento annuale.