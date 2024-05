Edge 126.0.2592.11 arriva sul Dev Channel con OTP per Android

Microsoft ha rilasciato Edge 126.0.2592.11 sul Dev Channel per gli Insider che desiderano testare il software e fornire il proprio feedback. Questo aggiornamento include una nuova attivazione/disattivazione della password monouso (OTP) in Android. Inoltre, sono state introdotte correzioni per rendere il browser più affidabile e miglioramenti dell'accessibilità. Per provare il nuovo interruttore OTP, gli Insider dovranno soltanto recarsi nelle impostazioni edge://flags su Android e selezionare la voce dedicata. Come accennato, Edge 126.0.2592.11 risolve alcuni problemi per migliorare l’affidabilità del browser. Il primo è relativo ad un bug che causava l'arresto anomalo del browser quando si faceva nuovamente clic sul pulsante "Iscriviti ora e attiva il rimborso" dopo aver effettuato l'accesso all'account MSA. Inoltre, è stato risolto un problema che causava arresti anomali imprevisti durante l'acquisizione di istantanee della barra degli strumenti.

Edge 126.0.2592.11: tutti i bugfix introdotti dall’aggiornamento

L’aggiornamento di Microsoft Edge introduce alcune migliorie, risolvendo dei bug noti. In primis, Edge 126.0.2592.11 risolve un problema quando si utilizzava l'Assistente vocale nel riquadro che indicava "Questa pagina è aperta in modalità Internet Explorer". L'attenzione dell'Assistente vocale si spostava erroneamente due volte sul collegamento "Ulteriori informazioni" senza fornire alcun feedback audio. Inoltre è stato risolto un bug per cui la sequenza di messa a fuoco non era nell'ordine corretto quando si selezionava l'opzione "Gestisci impostazioni prestazioni". Microsoft ha corretto poi un problema per cui una cartella dei preferiti richiedeva un doppio clic per aprirsi dopo essere stata rinominata. È stato risolto un problema che causava la mancata visualizzazione delle icone delle app quando veniva aggiornata la pagina delle impostazioni della barra laterale. Inoltre, Edge non presenta più un bug che causava la visualizzazione errata di una favicon.

Microsoft ha poi corretto altri bug, come quello che impediva la visualizzazione collettiva dei gruppi di schede aperti da profili separati, quello per cui il messaggio "Elimina sito" si sovrapponeva ad altre opzioni nella sezione edge://settings/starthomeNTP e quello per cui premendo Invio sul pulsante Indietro non si otteneva alcuna risposta nella sezione Microsoft Rewards. L’azienda di Redmond ha rilasciato correzioni anche per la versione Android del browser. Ad esempio, è stato risolto un bug per cui facendo clic rapidamente su "Imposta come browser predefinito" si aprivano inavvertitamente due finestre separate. È stato risolto un problema per cui la parola "Attivo" era parzialmente nascosta nella pagina della cronologia su Android. Infine, Microsoft ha corretto un problema per cui si verificavano alcune incoerenze nei colori dell'interfaccia utente nella sezione dei preferiti. Edge 126 dovrebbe essere rilasciato nel canale stabile intorno a metà giugno.