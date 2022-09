Edge: blocco per gli annunci video migliorato su Android

Edge è il browser predefinito delle più recenti versioni di Windows 11, ma è fruibile pure su altri sistemi operativi, anche quelli mobile, Android compreso. Sulla piattaforma del “robottino verde”, però, non è così popolare come altrove, ma l’implementazione di nuove funzioni potrebbe contribuire ad attirare maggiormente l’attenzione degli utenti e a ribaltare la situazione. Probabilmente è questa la ragione in base alla quale Microsoft ha decido di ottimizzare il blocco degli annunci video per il segmento di riferimento.

Edge: migliorie su Android per il blocco annunci nei video

Più precisamente, stando a quanto recentemente emerso, Edge per Android implementa adesso una nuova funzione sperimentale che promette di bloccare meglio gli annunci nei filmati, come nel caso di quelli visibili su YouTube prima di avviare la riproduzione di un determinato contenuto. In precedenza, il blocco non risultava sempre efficace, non sempre era in grado di aggirare la pubblicità.

La nuova funzione non è attiva per impostazione predefinita, proprio perché sperimentale, di conseguenza per poterla sfruttare bisogna abilitarla manualmente e preventivamente tramite le impostazioni nascoste del browser.

Per attivare e testare la nuova feature è quindi necessario aprire il browser, raggiungere la pagina edge://flags/#edge-block-video-ads , abilitare il relativo flag e riavviare l’app di Edge. Successivamente, provando ad aprire YouTube o qualsiasi altro sito di video con contenuti pubblicitari il blocco dovrebbe risultare attivo.

Da tenere presente che la nuova feature è indubbiamente molto utile ed efficace, ma a detta di chi ha già avuto modo di provarla l’esperienza d’uso potrebbe differire da utente a utente.