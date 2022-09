Droidcon Italy 2022: 6-7 ottobre, Torino

Il grande appuntamento torinese del Droidcon è nuovamente in pista di lancio: i giorni 6-7 ottobre sono quelli che l'intera community degli sviluppatori Android in Italia ha segnato in agenda perché presso il Museo dell'Automobile si terrà il principale appuntamento di condivisione e approfondimento sullo sviluppo della piattaforma. HTML.it è partner storico del Droidcon e nell'edizione 2022, in continuità con quanto già accaduto nel 2021, anche Huawei avrà solida presenza all'evento.

Il gruppo, in particolare, porterà ai presenti l'esperienza della propria Huawei Ads, nuova grande opportunità che ha conquistato la Cina prima di affacciarsi sui mercati internazionali. Il bisogno di concorrenza in questo settore è evidente da molto tempo e la proposta Huawei può dunque scompaginare gli equilibri offrendo a developer e imprenditori nuove opportunità tutte da sperimentare.

"Semplificando gli standard internazionali, in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), HUAWEI Ads migliora la conformità dei suoi servizi pubblicitari, aumenta l'efficienza operativa e promuove un corretto sviluppo del settore", spiega Huawei nel presentare il proprio servizio: "Huawei ha integrato questo CMP nei propri mezzi pubblicitari (cioè le app Huawei) e gradualmente lo aprirà ai suoi partner".

Un servizio che cresce, insomma, e che inizia ad aprire a nuovi mercati e nuovi contesti attraverso un forse e continuativo impegno nell'ambito della programmatic advertising:

Il fatto che sempre più sviluppatori in tutto il mondo cerchino maggiori opportunità di monetizzazione pone maggiori sfide sia in termini di qualità del prodotto/servizio sia di traffico specifico. Molti si impegnano per espandere il proprio business a livello internazionale attraverso il marketing digitale. Per permettere agli sviluppatori di raggiungere questo obiettivo, HUAWEI Ads, dopo essere diventato un CMP TCF registrato di IAB Europe, sarà in grado di aiutare gli sviluppatori ad entrare in nuovi mercati globali più velocemente e facilmente, ridurre le barriere linguistiche e culturali e soddisfare con precisione i requisiti degli inserzionisti.

Il tassello Huawei va così ad incastonarsi alla perfezione all'interno di un evento che vuole guardare all'intera community Android nella sua complessità e nella sua autenticità, cercando di esprimerne al meglio tutte le opportunità a cavallo del sistema operativo più diffuso del mondo mobile.

Droidcon 2022

Il Droidcon 2022 ha una fitta agenda di interventi e occasioni di networking, rappresentando ancora una volta un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro i quali operano nell'ambito dello sviluppo per Android. Ancora una volta, inoltre, il programma prevede la presenza di importanti speaker internazionali tra i quali Francesco Stranieri, Lead Developer Advocate del team Huawei in Italia.

Stranieri, in particolare, terrà l'incontro "The chat, an unexpected journey" (Giovedì 6, ore 14.45, sala Auditorium). La sua sarà una storia di formazione, un viaggio iniziatico che porta lo sviluppo dalle forme tradizionali ai Cloud Services per arrivare in pochi passi allo sviluppo di un semplice servizio di chat.

Auth Service: "You have my sword"

Cloud DB: "And you have my bow"

Cloud Function: "And my axe"

Il Droidcon 2022 prevede inoltre un "Talent day" particolarmente interessante poiché riservato a quanti guardano ad Android come ad una speranza, uno sbocco, una prospettiva di investimento del proprio tempo e delle proprie competenze. La giornata del 5 ottobre che anticipa l'evento, infatti, sarà una giornata di formazione (a ingresso gratuito) per favorire l'incontro tra i giovani e le opportunità che il mondo Android mette a disposizione, con aziende e speaker a disposizione per favorire questa importante occasione.

La presenza di Huawei all'evento è fortemente significativa poiché conferma una volta di più l'impegno dell'azienda nei confronti di questo tipo di ecosistema: le opportunità per i Huawei Developer sono proporzionali alla qualità dei prodotti del gruppo e viaggiano sull'onda delle ambizioni di una azienda che offre oggi advertising, servizi cloud e molto altro ancora. Si potranno scoprire tutte queste opportunità allo stand HUAWEI dove Francesco Stranieri e altri esperti saranno disponibili a rispondere a domande e curiosità

Un connubio, quello tra Droidcon e Huawei, destinato a mettersi in luce come tassello fondamentale di questa edizione 2022, elemento che rende l'appuntamento pieno e trasversale per una comprensione a tutto tondo del mondo Android.

In collaborazione con Huawei