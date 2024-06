Defender: Microsoft aggiorna le ISO di Windows 10/11/Server

Microsoft ha recentemente rilasciato gli aggiornamenti del Patch Tuesday per giugno 2024, che aggiunge alcune correzioni importanti per il suo sistema operativo. Inoltre, l'azienda ha anche pubblicato un nuovo pacchetto di aggiornamento anti-malware di Defender per le immagini di installazione del sistema operativo Windows. Si tratta dei formati Windows Imaging Format (WIM) e VHD (Virtual Hard Disk). Le definizioni più recenti supportano Windows 11, tutte le edizioni di Windows 10 e Windows Server 2016 e 2019. Questo pacchetto di aggiornamenti è necessario poiché un’ISO di Windows potrebbe contenere definizioni antimalware e file binari software vecchi e obsoleti. Oltre a una migliore sicurezza, in alcuni casi questi aggiornamenti possono anche fornire vantaggi in termini di prestazioni.

Defender: i dettagli del nuovo aggiornamento

Microsoft fornisce le definizioni di sicurezza più recenti per le ISO Windows tramite il security intelligence update, versione 1.411.111.0. La versione del pacchetto Defender è 1.411.111.0. Nel documento di supporto che descrive il nuovo aggiornamento, Microsoft spiega: “Le prime ore di una distribuzione di Windows appena installata possono lasciare il sistema vulnerabile a causa di un gap di protezione di Microsoft Defender. Questo perché le immagini di installazione del sistema operativo possono contenere binari software antimalware obsoleti”. Inoltre, questa funzionalità supporta le immagini di installazione del sistema operativo: Windows 11, Windows 10 (edizioni Enterprise, Pro e Home), Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016.

Per quanto riguarda la versione del pacchetto Defender 1.411.111.0, questa aggiorna il client antimalware, il motore antimalware e le versioni della firma nelle immagini di installazione del sistema operativo. La nuova versione della piattaforma è la 4.18.24050.7, mentre quella dell’engine è la 1.1.24050.2. Dal bollettino sulla sicurezza di Microsoft Defender si apprende che il mese scorso è stato rilasciato l'aggiornamento del security intelligence update versione 1.411.111.0. Tra le altre cose, questo aggiornamento aggiunge il rilevamento delle minacce per vari trojan, adware ed exploit backdoor. Per chi non lo sapesse ancora, l'ultima versione aggiornata del security intelligence è la v. 1.413.230.0.