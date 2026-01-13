Da ExpressVPN è in corso l'offerta invernale: fino al 79% di sconto sui piani di 2 anni

ExpressVPN ha lanciato la sua offerta speciale invernale, proponendo fino al 79% di sconto sui piani della durata di due anni più quattro mesi extra di servizio in regalo con prezzi a partire da 2,39 euro al mese. E se il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Una velocità di connessione superiore alla media, una sicurezza dei dati personali degli utenti reale e non solo di facciata, oltre a tutta una serie di funzionalità extra rendono ExpressVPN un punto di riferimento nel settore del servizio di rete privata virtuale a livello globale. Ecco perché l'offerta in corso può considerarsi non banale.

ExpressVPN Base, Avanzato e Pro

I piani Base, Avanzato e Pro di ExpressVPN condividono tutti il medesimo servizio VPN. Ciò significa che se si ha necessità soltanto di una VPN, allora il piano Base in offerta a 2,39 euro al mese per due anni può considerarsi la proposta migliore in assoluto, dal momento che permette di navigare in anonimato e guardare tutti i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Il piano Avanzato è pensato per gli utenti con un numero significativo di dispositivi (protezione fino a 12 device in contemporanea) e che hanno bisogno di funzionalità extra quali il password manager, magari perché si utilizzano durante l'arco della stessa giornata numerosi account tra lavoro, navigazione web e tempo libero. Al momento è in offerta a 3,19 euro al mese (74% di sconto).

Infine c'è il piano Ultimate, disponibile al prezzo scontato di 5,19 euro al mese (70% di sconto): in questo caso la vera aggiunta rispetto ai piani Base e Avanzato è l'IP dedicato, funzionalità che offre diversi vantaggi, tra cui evitare blocchi dei siti e accedere in modo sicuro alle reti aziendali.

