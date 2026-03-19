Come vedere la Milano-Sanremo 2026 in streaming dall'estero

Sabato 21 marzo è in programma la Milano-Sanremo 2026, una delle classiche di ciclismo più amate dagli appassionati. La corsa sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 14:00 alle 17:15 e in streaming su RaiPlay, con la possibilità di seguire la prima parte di gara dalle 9:50 alle 14:00 su RaiSport HD.
Le persone che saranno fuori dall’Italia per questo weekend potranno seguire ugualmente la Milano-Sanremo affidandosi alla piattaforma streaming RaiPlay e a una VPN, grazie alla quale è possibile evitare le restrizioni geografiche e godersi i propri contenuti preferiti in streaming in ogni angolo del mondo.
Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è Total VPN, che oltre al servizio di rete privata virtuale aggiunge anche una protezione antivirus e un blocco degli annunci pubblicitari senza costi aggiuntivi. Attualmente il pacchetto è in offerta a 1,59 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.
Connessione a un server VPN posizionato in Italia
La visione della classica di ciclismo Milano-Sanremo del 21 marzo richiede il download dell’app RaiPlay e l’utilizzo di una VPN. Dopo aver scelto il servizio desiderato, è sufficiente scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire la classica, accedere con le proprie credenziali, quindi connettersi a un server VPN posizionato in Italia e attendere che la connessione sia attiva.
In questo modo, infatti, si farà credere al provider di rete nazionale di essere connessi proprio dall’Italia: dopo pochi istanti, il blocco geografico cadrà in automatico rendendo di nuovo disponibile la visione in streaming di tutti i contenuti presenti su RaiPlay e sulle altre piattaforme analoghe.
Dopodiché, non resterà che avviare l’applicazione RaiPlay e selezionare il riquadro della diretta di Rai 2 o di RaiSport HD, se si vuole seguire la corsa in linea fin dall’inizio.
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