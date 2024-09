CyberGhost VPN: la tua soluzione per lo smart working

Lo smart working è diventato una realtà consolidata e, per garantire una connessione sicura e veloce, una VPN di livello è fondamentale. Con l'offerta speciale di 2 anni a soli 2,19 €/mese, puoi beneficiare di server veloci in oltre 100 paesi e connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Risparmia l'82%

L'offerta attuale di CyberGhost include 2 anni di abbonamento a soli 2,19 €/mese, con 2 mesi aggiuntivi gratuiti. Questa offerta ti consente di risparmiare fino all'82% rispetto al prezzo mensile standard. Inoltre, viene fornita una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni, per darti la sicurezza di testare il servizio senza rischi.

Privacy totale e sicurezza avanzata

Una delle preoccupazioni principali per chi lavora da remoto è proteggere i dati sensibili, soprattutto se si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o non protette. Con la crittografia AES-256 di CyberGhost, le tue informazioni sono al sicuro da hacker e occhi indiscreti. Inoltre, la politica di no-log certificata assicura che nessuna attività venga tracciata o salvata.

Connessione veloce

Che tu stia partecipando a una videochiamata, caricando file di grandi dimensioni o accedendo a documenti aziendali, la velocità è cruciale. CyberGhost offre reti a 10 Gbps in oltre 100 paesi, garantendo connessioni rapide e stabili senza limitazioni di larghezza di banda.

Accesso ai contenuti bloccati

Oltre a garantire la sicurezza, CyberGhost ti permette di aggirare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti bloccati in determinati paesi. Questo è particolarmente utile per chi lavora con team internazionali o deve accedere a servizi limitati in alcune regioni.

Facile utilizzo e multi-dispositivo

CyberGhost supporta fino a 7 connessioni contemporanee, permettendo di proteggere tutti i tuoi dispositivi, inclusi computer, smartphone, tablet e persino smart TV. L'app è disponibile per i principali sistemi operativi, come Windows, Mac, iOS, Android, e include opzioni per browser e router.

Vantaggi Extra

Kill Switch automatico: In caso di disconnessione della VPN, il Kill Switch interrompe immediatamente la connessione internet per evitare la perdita di dati.

Split tunneling: Puoi decidere quali app o siti devono passare attraverso la VPN e quali no, per una gestione più flessibile del traffico.

Monitoraggio: CyberGhost ti avvisa se la tua email è coinvolta in una fuga di dati, proteggendoti da potenziali minacce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.