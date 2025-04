Coppa Italia, Milan-Inter: come vederla in streaming dall'estero

Tutto pronto per il derby di Coppa Italia Milan-Inter, incontro valido per l'andata delle semifinali. Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, con il calcio d'inizio alle ore 21. La telecronaca della partita è affidata al giornalista Riccardo Trevisan, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Paganin.

Questo per quanto riguarda l'Italia, invece all'estero? Per vedere la partita in streaming su Mediaset Infinity bisognerà attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali quando si è in vacanza fuori dal proprio Paese, sbloccando così la visione dei contenuti.

Tra le VPN di riferimento per lo streaming dall'estero si annovera PrivateVPN, sia per la sua velocità di connessione che per la privacy dei dati personali dei suoi utenti, aspetto da tenere in grande considerazione quando ci si trova a migliaia di km dalla propria casa o nazione. Al momento, il servizio VPN di PrivateVPN è in offerta a 2,08 euro al mese per tre anni, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Milan-Inter di Coppa Italia in streaming dall'estero

Gli utenti che si trovano all'estero possono vedere ugualmente la partita di Coppa Italia Milan-Inter in streaming su Mediaset Infinity, per riuscirci però avranno bisogno di una VPN attiva. Dopo la sottoscrizione del servizio VPN prescelto, sarà sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia tra quelli disponibili: la città è indifferente, l'importante è che sia italiana, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese anziché dalla nazione in cui si è in vacanza o per lavoro. Quando poi la connessione VPN sarà attiva, basterà accedere all'app Mediaset Infinity e sintonizzarsi con la diretta di Canale 5. A questo proposito, ricordiamo che l'incontro di questa sera avrà inizio alle ore 21:00.

