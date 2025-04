Vipre offre antivirus + VPN a soli 39,99$ all'anno con sconto 74%

Se cerchi una protezione completa per la tua sicurezza online, l'offerta di Vipre è l'opportunità che fa per te.

Grazie a uno sconto del 74%, puoi ottenere Vipre Ultimate Security Bundle che include sia un potente antivirus che una VPN illimitata per tutti i tuoi dispositivi, il tutto per soli 39,99$ all'anno invece del prezzo standard di 153,99$. Andiamo a scoprire nel dettaglio le funzionalità garantite da questo strumento.

Tutte le funzionalità di Vipre

Questo pacchetto include un antivirus di alta qualità che offre protezione avanzata contro malware, spyware e ransomware, con scansioni in tempo reale che garantiscono che tutte le app e i file siano sicuri da usare. Inoltre, la protezione è abilitata dal cloud per una velocità di protezione ottimale, e gli aggiornamenti avvengono automaticamente, senza che tu debba fare nulla.

Per chi è preoccupato per la privacy online, il bundle include anche una VPN illimitata per cifrare tutto il traffico web e proteggere le tue comunicazioni da occhi indiscreti. Grazie alla VPN, puoi navigare in modo sicuro, anche su reti Wi-Fi pubbliche, senza compromettere la tua privacy.

In aggiunta, il pacchetto include anche diverse funzionalità avanzate come un scanner del Dark Web, che monitora potenziali furti di identità e frodi, una protezione contro il phishing e lo spam nelle email (disponibile su Windows), un firewall per prevenire connessioni di rete non autorizzate, e strumenti per pulire la cronologia di navigazione e bloccare la webcam e il microfono per evitare spionaggio.

Vipre offre supporto gratuito basato negli Stati Uniti ed è compatibile con fino a 5 dispositivi (Windows e Mac). Inoltre, c'è una garanzia di rimborso di 30 giorni se non sei soddisfatto del servizio.

Questa offerta è davvero imperdibile per chi desidera proteggere i propri dispositivi a un prezzo eccezionale, con una soluzione completa che include sia la protezione antivirus che la sicurezza della connessione online. Non perdere questa opportunità: visita il sito di Vipre e approfitta della promozione con uno sconto del 74% per ottenere antivirus e VPN a soli 39,99$ all'anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.