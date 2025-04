PrivadoVPN: l’offerta definitiva per navigare sicuri durante le vacanze

In un momento in cui la privacy online è sempre più a rischio, PrivadoVPN propone un pacchetto completo per proteggere la propria connessione a un prezzo estremamente competitivo. Con piani che arrivano a sconti del 90%, la promozione attiva in vista delle vacanze è tra le più convenienti sul mercato VPN.

Proteggi la tua privacy con PrivadoVPN Tre piani per ogni esigenza L’offerta si articola in tre formule principali: 1 mese – €10,99/mese, fatturazione mensile. Ideale per chi vuole provare il servizio senza impegno.

12 mesi + 3 gratis – €1,33/mese, per un totale di €20. Perfetto per un uso regolare e prolungato nel tempo.

24 mesi + 3 gratis – €1,11/mese, totale €30. L’opzione più conveniente per chi vuole protezione continua. In tutti i casi, è disponibile un rimborso garantito di 30 giorni e la possibilità di aggiungere un antivirus completo a soli €1,99/mese. Cosa include il piano Premium Con il piano da 24 mesi (il più conveniente), l’utente accede a: Dati illimitati

10 connessioni simultanee

Accesso a server in 67 città nel mondo

Proxy SOCKS5

Dispositivi illimitati

Zero log (no tracciamento dell'attività online)

Blocco pubblicità e minacce

Controllo genitori

App dedicate per tutti i dispositivi Perché scegliere PrivadoVPN In viaggio:

Stai usando una rete Wi-Fi pubblica in hotel o all’aeroporto? PrivadoVPN cifra la connessione, proteggendo dati sensibili come login bancari e password da eventuali intercettazioni. Lavoro da remoto:

Se lavori come freelance o smart worker e accedi a documenti aziendali da reti domestiche o non protette, una VPN riduce i rischi di violazioni. Streaming e contenuti geolocalizzati:

Con server distribuiti globalmente, è possibile accedere a contenuti disponibili solo in altri Paesi (es. Netflix USA o BBC iPlayer). Download anonimi e rapidi:

Il supporto SOCKS5 rende più veloce e sicuro l’utilizzo di client P2P, proteggendo la tua identità online. Navigazione per tutta la famiglia:

Grazie al blocco pubblicità, alla prevenzione delle minacce e al controllo parentale, anche i più piccoli possono navigare in sicurezza. Come attivare l’offerta L’attivazione è semplice: basta creare un profilo inserendo un’e-mail valida e scegliere un metodo di pagamento (sono accettate carte di credito, PayPal, criptovalute e altri circuiti). Una volta completato il pagamento, si può subito iniziare a navigare in totale sicurezza. Per conoscere l'offerta completa di PrivadoVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.