CyberGhost VPN: 82% di sconto e 2 mesi extra in regalo per due anni

Sul sito ufficiale di CyberGhost VPN è disponibile di nuovo uno sconto dell'82% sul piano di due anni, a cui si aggiungono ulteriori due mesi extra in regalo. Grazie all'ultima offerta, i nuovi clienti possono attivare un servizio VPN premium votato alla privacy online al prezzo di 2,19 euro al mese per 24 mesi.

La difesa della privacy non è l'unico beneficio che si ottiene scegliendo la VPN di CyberGhost. Infatti, è possibile ottenere anche una connessione VPN molto rapida, utile in particolare quando si gioca online o si guardano gli eventi sportivi in diretta streaming.

Il piano di 2 anni di CyberGhost VPN è in sconto dell'82%

Con CyberGhost gli utenti proteggono le loro attività sul web da occhi indiscreti, come quelli degli hacker e degli inserzionisti. Quando la connessione VPN è attiva, nessuno può vedere la loro posizione, né cosa stiano facendo. Inoltre, si può far credere al proprio provider dei servizi di rete di essere connessi da un altro Paese, in modo da superiore agevolmente il blocco geografico.

Tra le altre cose, le persone che si affidano all'azienda CyberGhost beneficiano dell'utilizzo della crittografia AES a 256 bit, lo standard più alto del settore, attraverso cui rendono privati tutte le loro attività sul web. Possono inoltre contare su una rigida politica no-log, con la consapevolezza che la società non monitora, non condivide né vende i propri dati personali a società di terze parti.

L'altro fiore all'occhiello è l'ottimizzazione dei server VPN per lo streaming e il gaming online. A questo proposito, sono poche le società concorrenti che possono vantare la stessa velocità.

L'ultima offerta di CyberGhost VPN consente di attivare il piano di due anni a 2,19 euro al mese per 24 mesi. A questo si aggiungono due mesi extra di servizio gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni.

