PrivadoVPN è tutta un'altra VPN: ora in offerta a 1,11 euro al mese

Le VPN non sono tutte uguali. Ne è una chiara dimostrazione PrivadoVPN, provider con sede a Zugo, in Svizzera, che si distingue rispetto alla concorrenza per una privacy dei dati personali granitica e per un prezzo inarrivabile: 1,11 euro al mese per due anni, più tre mesi extra di servizio in regalo.

Al momento non c'è un'altra VPN che offre lo stesso rapporto qualità-prezzo di PrivadoVPN, e non è soltanto merito dell'offerta in corso: ci sono infatti tutte le funzionalità presenti in altri servizi di rete privata virtuale più costosi, come la politica no-log, la compatibilità su tutti i dispositivi oggi in uso, il blocco degli annunci pubblicitari e la prevenzione delle minacce informatiche.

I vantaggi di PrivadoVPN

Al primo posto si posiziona il prezzo: 1,11 euro al mese per due anni porta PrivadoVPN in vetta in un'ideale classifica rapporto qualità-prezzo delle VPN. Lo ripetiamo anche qui: nessuna VPN premium, oggi, è in offerta ad un prezzo pari o inferiore a questo.

Vedendo il prezzo irrisorio in molti potrebbero pensare a delle rinunce su diversi fronti, ma non è così, anzi è vero il contrario: dove molte VPN oggi continuano a risultare mancanti, si pensi ad esempio alla riservatezza dei dati personali degli utenti, il provider con base in Svizzera riesce a fare di gran lunga meglio. Il merito è proprio della sede nel Paese elvetico, che "costringe" l'azienda a rispettare una delle leggi sulla privacy dei dati più severe in tutta l'Europa, a tutto vantaggio quindi dei consumatori.

A tutto questo, infine, si aggiunge anche una politica no-log da prima della classe. Poter contare su una VPN no-log significa che i dati relativi alle attività svolte sul web non sono in alcun modo recuperabili dal provider in questione, né tantomeno essere ceduti a terze parti.

L'offerta sul piano di 24 mesi a 1,11 euro al mese, disponibile sul sito di PrivadoVPN, sarà valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.