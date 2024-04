CyberGhost: come attivare una VPN ad un prezzo super scontato

CyberGhost VPN offre una soluzione di sicurezza premium che ti consente di navigare in totale anonimato e sicurezza, dandoti la possibilità di aggirare le restrizioni geografiche in modo facile e veloce. Con una promozione a tempo limitato inoltre, puoi risparmiare l'83% sui normali costi, con un piccolo investimento di solo 2.03€ al mese.

CyberGhost VPN leader di settore

CyberGhost è riconosciuto per le sue prestazioni eccellenti e velocità di connessione elevate, con approvazione da parte di rinomate piattaforme come PCMag e TechRadar. Il servizio si distingue per una serie di caratteristiche chiave che garantiscono una protezione online di alto livello.

Prima di tutto, è dotato di velocità elevate grazie ai suoi server a 10 Gbps, assicurando una connessione veloce e senza interruzioni. Nessun log viene poi conservato: la tua attività online rimane tua e tua soltanto, senza finire in nessun database. Il servizio potrà essere usato su fino a 7 dispositivi, dandovi la possibilità di accedere a contenuti di tutto il mondo senza limitazioni geografiche, e ad aiutarvi ci sarà un supporto clienti disponibile 24/7.

CyberGhost è così sicuro della qualità del proprio servizio da offrire una garanzia di rimborso entro 45 giorni. Questo ti consente di provare il servizio e, se non sei completamente soddisfatto, ricevere un rimborso totale. Attualmente, CyberGhost VPN offre un piano biennale a soli 2.03€/mese, con un addebito iniziale di 56.94€ per i primi due anni e annualmente in seguito. Hai anche la possibilità di scegliere piani semestrali o mensili, con garanzie di rimborso adatte ad ogni durata del servizio.

Come attivare CyberGhost VPN

Attivare il servizio di CyberGhost VPN è semplice: vi basterà andare sul sito ufficiale, selezionare l'offerta che preferite e eventuali aggiunte facoltative e poi proseguite inserendo la vostra mail. Dopo aver attivato il vostro account e pagato il totale necessario, potrete scaricare il software sui dispositivi sui quali volete mettere la VPN, e il gioco è fatto: da quel momento potrete collegarvi a uno dei tanti server disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.