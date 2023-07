Cosa può offrire una Business Mail rispetto a una email tradizionale?

Il concetto di email è profondamente mutato nel tempo e questa sua evoluzione ha consentito alle caselle di posta di sopravvivere alle troppe previsioni pessimistiche sul futuro della chiocciolina. L'evoluzione ha trasformato l'email in qualcosa di più ampio: non soltanto un canale di invio e ricezione di messaggi, ma una chiave per accedere ai servizi online (oggi l'email è al centro di qualsiasi procedura di login) e la base per nuove forme di produttività. Aruba ha aggiunto una declinazione particolare a questo percorso sviluppando una tipologia di casella di posta dedicata al mondo dei professionisti e dell'impresa: Business Mail di Aruba è ciò di cui ogni team di lavoro ha bisogno, poiché sul piatto si mettono a fattor comune spazi di storage, rubrica, appuntamenti, sistemi di coordinamento e molto altro ancora.

Aruba Business Mail: cos'è e cosa può offrire

Per avere una Business Mail sono sufficienti 7 euro+iva all'anno: una cifra tanto minima mette in ballo una lunga sequenza di funzionalità tali da poter cambiare il modo di lavoro per un piccolo team, una PMI, un professionista indipendente o per chiunque in questo strumento possa trovare un valore aggiunto nella propria quotidianità.

Ma cosa può offrire una Business Mail rispetto ad una casella di posta qualunque? La differenza è ampia ed è costituita da tutta una serie di servizi aggiuntivi che avvolgono il nucleo centrale della semplice email. La Business Mail è dunque il risultato di una serie di stratificazioni successive che, ognuna su fronti differenti, plasmano qualcosa di molto più evoluto, in grado di rispondere a molte esigenze che ogni team di lavoro manifesta.

Si va dal backup alla rubrica condivisa, dalla chat di ufficio agli accessi multiutenza, in un susseguirsi di "plus" che non solo ampliano il servizio standard (ad esempio attraverso la possibilità di inviare file di grandi dimensioni, cosa preclusa a gran parte delle caselle di posta tradizionali), ma che aggiungono molto a quel che una semplice chiocciolina è in grado di offrire.

Tutti i servizi

Ecco quindi un elenco ordinato dei servizi che la Business Mail è in grado di offrire. Si tratta di un elenco di strumenti che è possibile far propri con soli 7 euro+iva all'anno, il che ben esplica quanto utile possa essere l'affidarsi ad una casella di questo rango:

Archivio di sicurezza

Nessuna email andrà perduta, anche se dovesse essere inavvertitamente rimossa da qualcuno del team di lavoro. La cancellazione, infatti, implica semplicemente la rimozione dalle email immediatamente disponibili, ma resta comunque una copia di backup raggiungibile in ogni momento. Lo spazio di backup è pari a 1GB, ma sfruttando le estensioni GigaMail o SpazioMail Illimitato è possibile estendere o illimitatamente la capienza di questa funzione in grado di salvare dall'oblio contratti, accordi, trattative o altre informazioni strategiche di cui l'azienda non potrebbe fare a meno.

Con Business Mail puoi configurare fino a 4 account Aruba (o di altri provider terzi), per poterli leggere direttamente sulla webmail . Non si ha dunque semplicemente a disposizione una webmail, ma si ha un vero e proprio hub per tutte le email in entrata ed uscita, potendo gestire fino a 4 caselle con un solo account: più ordine e comodità, insomma, per una fruizione più efficiente di tutte le email di proprio interesse.

Ogni professionista potrebbe avere una propria casella di posta personale, ma ogni ufficio potrebbe avere una casella di posta condivisa (esempio: risorseumane@latuazienda.it) e l'azienda stessa potrebbe avere una casella di posta generale da cui smistare le richieste (esempio: info@latuazienda.it). Le caselle di posta condivise necessitano di un accesso multiutenza che consenta a tutti di potervi mettere mano, di rispondere e di attingere alla posta in arrivo: l'accesso multiplo con credenziali proprie garantito dalla Business Mail apre pertanto a questo tipo di utilizzo perfettamente in linea con quelle che sono le tradizionali necessità di una piccola azienda.

L'email non è soltanto strumento, ma anche identità: attraverso quest'ultima ogni dipendente può prenotare un ufficio per sé (o verificarne la disponibilità), una sala riunioni per il proprio team, una saletta per una presentazione ai clienti e gestire così in modo dinamico e coordinato gli spazi disponibili.

Tutte le caselle di posta consentono di configurare una risposta automatica standard per i momenti in cui si è in ferie, in trasferta o comunque per quando non si può garantire immediato feedback alla posta in arrivo. Solo la Business Mail, invece, può garantire addirittura risposte differenziate in base al dominio del mittente, così da poter offrire informazioni diversificate in base alla provenienza della email. Quando si va in ferie, ad esempio, si potrà inserire nella risposta automatica la data del rientro nel caso in cui la mail provenga dall'interno dell'azienda, mentre si potranno inserire i riferimenti da contattare durante l'assenza se l'email proviene da clienti o fornitori. Una risposta più precisa e professionale, insomma, per gestire in modo intelligente automatismi che le altre caselle di posta non avevano più evoluto da tempo.

BAM come acronimo ci Big Attachment Message, ossia la possibilità di allegare grandi file alle proprie email: un'utility di questo tipo distingue la Business Mail rispetto alla quasi totalità delle caselle di posta tradizionali, le quali hanno precise limitazioni per meglio controllare il traffico veicolato. La Business Mail di Aruba consente invece all'admin di gestire per ogni casella dei limiti specifici per gli allegati, ampliando inoltre a specifiche caselle la possibilità di inviare file di dimensione superiore. Non servirà così avvalersi di servizi esterni o di cartelle condivise in modo estemporaneo e disordinato: si fa tutto via mail, rapidamente e senza ostacoli.

Quando l'email non è lo strumento giusto perché serve immediatezza di feedback, una chat basata su medesima casella di posta è ciò che può mettere in contatto diretto tutto l'ufficio: la chat integrata può essere abilitata o meno da controllo centrale, potendo così gestire le possibilità di ogni singolo account in gestione.

Ogni account mette a disposizione uno spazio di archiviazione sul server, con dimensioni paritetiche a quelle della casella di posta, all'interno del quale poter depositare documenti, immagini, file video e musica. La funzione "File storage" mette a disposizione anche un editor interno per immagini e testi, così da poterli gestire senza il bisogno di alcun applicativo esterno dedicato. File conservati nella Business Mail e qui modificati, senza necessità di servizi terzi, software dedicati o quant'altro: tutto servito, tutto incluso, con spazio di storage che può essere esteso in qualsiasi momento attraverso l'acquisto dei servizi opzionali GigaMail o SpazioMail Illimitato.

Poter gestire più calendari significa poter incrociare gli impegni di casa con quelli professionali, potendo avere così sempre piena visione sulla propria agenda degli appuntamenti e fissare così con massima affidabilità i prossimi appuntamenti.

Ogni professionista al servizio di una azienda può avere contatti propri da gestire (clienti, partner, fornitori, colleghi), ma gran parte di questi contatti devono essere a disposizione anche di altri affinché su tale condivisione possa svilupparsi un bacino di informazioni che diventa asset aziendale. I contatti sono valore ed una rubrica aziendale condivisa lo è a maggior ragione, poiché da questo valore si può attingere rapidamente ed in modo affidabile non appena la cosa possa essere utile per il lavoro quotidiano: con la Business Mail tutto ciò può essere organizzato con estrema facilità.

Ciò che vale per la rubrica aziendale, vale allo stesso modo per il calendario: appuntamenti, meeting, riunioni, call, tutto sincronizzato all'interno di un calendario condiviso e sempre aggiornato.

Logo sull'interfaccia e i colori della pagina possono essere personalizzati tanto per imporre l'identità aziendale, quanto per distinguere diverse caselle e funzioni per rendere più ordinato il lavoro. Si tratta di opzioni pienamente in mano all'admin, per gestire la Business Mail nel modo che si ritiene più consono ed opportuno per l'interazione quotidiana.

Crea le tue caselle email personalizzate e arricchiscile con i nostri servizi aggiuntivi. Puoi aumentare lo spazio in base alle tue esigenze con le GigaMail o SpazioMail Illimitato. Rendi la webmail adatta a un uso professionale con il servizio Business Mail. Oppure aggiungi anche caselle PEC, l’email certificata per inviare e ricevere comunicazioni con valore legale.

Il messaggio di Aruba è chiaro: la mail è oggi uno strumento modulare che si può arricchire sulla base delle necessità specifiche della propria azienda o della propria funzione aziendale. Non esiste un modello standard di email, ma esiste la possibilità di evolverne le funzionalità di base per arrivare a costruire qualcosa di ben più complesso, per dare risposte a tutte quelle necessità che qualunque team di lavoro sperimenta nel quotidiano.

La Business Mail offre risposte di questo tipo a soli 7 euro/anno + Iva: un semplice trampolino verso ambizioni più alte e missioni più evolute.

