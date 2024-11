Corning: Ue avvia indagine antitrust su Gorilla Glass

Negli ultimi anni, la Commissione europea ha fatto notizia per aver rafforzato la sua presa sulle Big Tech per le politiche monopolistiche e l'abuso della concorrenza. Questa volta, l'agenzia ha rafforzato il produttore di vetro Corning nel suo radar per presunte pratiche anticoncorrenziali. Il vetro antirottura Corning Alkali-alluminosilicato (AS) è attualmente utilizzato da alcuni dei più grandi marchi del settore, tra cui Apple, Samsung, Google, ecc. Come ha osservato la Commissione europea, l’azienda potrebbe aver sfruttato la sua posizione dominante sul mercato per assicurarsi "accordi di fornitura esclusiva anticoncorrenziali" con produttori di smartphone e altre aziende che lavorano il vetro grezzo, ovvero le aziende di finitura.

Corning: azienda chiedeva alle società di segnalare le offerte competitive

L'indagine antitrust mira a indagare sui presunti obblighi di approvvigionamento esclusivo di Corning. Questi imponevano agli OEM di rifornirsi di tutta o quasi tutta la loro domanda di Alkali-AS Glass dall'azienda. La mossa potrebbe portare gli OEM a beneficiare di sconti esclusivi. Inoltre, la società avrebbe chiesto agli OEM di segnalare le offerte competitive e di accettare solo se l'azienda non fosse riuscita a eguagliare il prezzo. Come si legge nel documento diffuso dall’autorità Ue: "La Commissione teme che gli accordi stipulati da Corning con gli OEM e i rifinitori possano aver escluso i produttori di vetro rivali da ampi segmenti di mercato. Ciò riduceva così la scelta dei clienti, aumentando i prezzi e soffocando l'innovazione a scapito dei consumatori di tutto il mondo".

La Commissione ha chiesto all’azienda di mostrarle i suoi impegni per affrontare le preoccupazioni. Se dichiarata colpevole, la società con sede negli Stati Uniti potrebbe dover pagare una multa salata. I tempi per la valutazione degli impegni dell’azienda devono ancora essere determinati, ma le conseguenze potrebbero essere significative. In una dichiarazione a The Verge, la portavoce di Corning, Meredith Hoing, ha affermato: "Corning si è impegnata e continuerà a impegnarsi a rispettare tutte le norme e i regolamenti applicabili nei luoghi in cui opera. Come parte di tale impegno, collaboriamo con le autorità di regolamentazione locali per garantire una discussione e una cooperazione aperte". La maggior parte degli smartphone sul mercato utilizza attualmente il vetro dell’azienda. Il vetro più avanzato prodotto, Gorilla Glass Victus 2, si trova su top di gamma Android come Samsung Galaxy S24 Ultra e Google Pixel 9.