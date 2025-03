Vacanze Estate 2025: le migliori offerte su Lastminute.com

Se stai programmando le vacanze estive, con le offerte di Lastminute puoi approfittare di pacchetti Volo + Hotel a prezzi imperdibili, pensati per soddisfare ogni esigenza. Che tu voglia esplorare un’isola mediterranea o rilassarti su una spiaggia esotica, trovi offerte selezionate per coppie, famiglie o viaggiatori solitari.

Con Lastminute.com hai tutta la flessibilità che ti serve per partire senza pensieri: puoi prenotare ora e pagare dopo, bloccando la tua offerta con un piccolo acconto. Grazie all’app dedicata, hai sempre a portata di mano i dettagli del tuo viaggio e puoi gestire ogni prenotazione direttamente dal tuo smartphone. Se hai bisogno di aiuto, il supporto telefonico è disponibile per assisterti nella scelta e nella conferma della vacanza ideale.

Le mete consigliate da Lastminute.com

Sardegna Nord (Alghero, Stintino, Castelsardo) da 146 €

Malta da 147 €

Maiorca (Isole Baleari) da 153 €

Sharm El Sheikh (Egitto) da 161 €

Sicilia da 192 €

Tenerife (Isole Canarie) da 197 €

Vacanze di coppia: Volo + Hotel

Se desideri un viaggio romantico, scegli tra mete culturali e paesaggi mozzafiato. Le proposte Lastminute.com includono strutture curate, spesso riservate agli adulti, per offrirti tranquillità e comfort in un contesto unico.

Tra le offerte:

Lisbona – Browns Downtown Hotel

2 notti, voli da Milano, hotel centrale con camere moderne

da 330 € a persona

Maiorca – AluaSoul Mallorca Resort (Adults Only)

2 notti, voli da Milano, colazione inclusa, relax a pochi passi da Cala d’Or

da 327 € a persona

Ibiza – Barceló Portinatx Adults Only

2 notti, voli da Roma, hotel sul mare con ottime recensioni

da 354 € a persona

Vacanze in famiglia: divertimento per tutti

Se viaggi con bambini, non devi rinunciare al relax. Le offerte Volo + Hotel includono strutture family-friendly, vicine al mare o in località ricche di attrazioni, per un’estate che metta d’accordo grandi e piccoli.

Scopri tutte le soluzioni pratiche e convenienti per organizzare la tua vacanza senza stress, con attività, comfort e libertà per tutti. Per conoscere tutte le offerte di lastminute.com clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.