Very Mobile: 200 Giga e 5G incluso per sempre a 6,99€ al mese

Se stai cercando un’offerta mobile completa, semplice e senza costi nascosti, Very Mobile ha la soluzione giusta per te. Solo fino al 31 marzo, puoi attivare la promo esclusiva da 6,99€ al mese, con 5G incluso per sempre, 200 Giga e minuti e SMS illimitati.

Cosa include l’offerta

A soli 6,99€ al mese, per sempre, L'offerta di Very Mobile include

200 Giga in 5G alla massima velocità disponibile

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

SIM ed eSIM gratuite , spedizione inclusa

Attivazione gratuita, anche con SPID o CIE

Puoi usare la tua offerta in Unione Europea

Con Very mobile hai anche a disposizione 8,9 Giga più tutti i minuti e gli SMS inclusi, senza alcun costo aggiuntivo. Puoi verificare i Giga utilizzabili in Unione Europea anche sull’app Very. Se hai bisogno di effettuare chiamate internazionali e satellitari, tariffate a consumo, ti basta sbloccarle sull’app Very.

Perché scegliere Very Mobile

Con Very Mobile, paghi solo il costo dell’offerta. Se finisci i Giga, la navigazione viene bloccata automaticamente per evitare costi extra. E se vuoi riattivarla, ti basta un tap sull’app. La trasparenza è totale: nessun vincolo, nessuna penale, nessuna sorpresa.

Inoltra hai accesso a tutti i servizi essenziali come “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot, senza costi aggiuntivi. I servizi a pagamento indesiderati sono bloccati di default.

Attivazione facile e servizio clienti sempre disponibile

Puoi attivare l’offerta in pochi passaggi online, scegliendo tra SIM fisica o eSIM virtuale. In più, Very Mobile offre un servizio clienti dedicato, gratuito, veloce e disponibile via app, sito o al telefono.

Ricaricare è semplice

Puoi farlo prima di ogni rinnovo oppure, attivando la ricarica automatica direttamente in fase di acquisto o, successivamente, sull’app: ogni mese ti verrà addebitato solo il costo di rinnovo della tua offerta e non un centesimo in più.

Con Very Mobile, la libertà di comunicare e navigare è finalmente semplice e accessibile. Per conoscere l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.