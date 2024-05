Copilot Studio includerà supporto per creare agenti automatizzati

Microsoft offre agli sviluppatori maggiori possibilità di creare i propri assistenti di intelligenza artificiale generativa Copilot personalizzati tramite gli strumenti di Copilot Studio. Nell'ambito della conferenza Build 2024, Microsoft ha dichiarato che Copilot Studio aggiungerà nuove funzioni. Queste consentiranno agli sviluppatori di creare bot personalizzati che possono agire come agenti automatizzati per la loro attività. Come dichiarato dall’azienda di Redmond: “le nuove funzionalità consentiranno agli utenti di delegare l'autorità a Copilot per automatizzare i processi aziendali di lunga durata, ragionare sulle azioni e sugli input degli utenti, sfruttare la memoria e la conoscenza per il contesto, apprendere in base al feedback degli utenti e alle richieste di eccezione e chiedere aiuto quando incontra situazioni che non sa come gestire. La funzionalità degli agenti per Copilot Studio è disponibile come programma di accesso anticipato, ma non si sa quando diventerà generalmente disponibile.

Copilot Studio: gli utenti potranno pubblicare le estensioni tramite il Centro per i partner

Gli sviluppatori potranno inoltre utilizzare Copilot Studio per pubblicare eventuali estensioni realizzate su Copilot per Microsoft 365. Inoltre, avranno accesso diretto alla pubblicazione su Microsoft Teams. Come ricorda ancora Microsoft: “le estensioni Copilot create con Copilot Studio consentiranno agli sviluppatori di personalizzare i copilot con istruzioni, informazioni provenienti da origini dati e azioni da plug-in, flussi di Microsoft Power Automate e altro ancora. Saranno semplici da creare e consentiranno l'estensibilità e la personalizzazione per domini o personaggi specifici, come la rendicontazione delle spese o l'onboarding dei dipendenti, consentendo un'esperienza di copilota più pertinente e personalizzata”. Microsoft ha aggiunto che le estensioni di Copilot saranno pubblicate tramite il Centro per i partner dell'azienda. In questo modo gli utenti possano ottenerle non solo tramite lo store di Copilot ma anche da altri app store di Microsoft 365 disponibili per Teams e app Outlook, ecc.

Un'altra funzionalità in lavorazione riguarda le connessioni Copilot. Secondo l’azienda di Redmond: “I connettori Copilot in Copilot Studio, in anteprima, riuniranno i connettori Microsoft Graph e Power Platform, le competenze di intelligenza artificiale in Microsoft Fabric (in anteprima privata) e Microsoft Dataverse per rendere il processo di radicamento dei Copilot in dati line of business proprietari e di terze parti un'esperienza basata su procedure guidate configurata tramite Copilot Studio. Ciò consentirà agli sviluppatori di incorporare rapidamente le proprie conoscenze organizzative nei Copilot”. Copilot Studios includerà anche modelli predefiniti in modo che gli sviluppatori non debbano iniziare a creare un nuovo servizio Copilot personalizzato completamente da zero. Questa funzionalità, attualmente disponibile in una versione di anteprima. Sarà inoltre dotata di modelli per funzionalità come l'helpdesk IT Copilot, il monitoraggio degli ordini, l'aiuto per i viaggi e altro ancora.