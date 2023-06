Cookies e GDPR: con CookieMan il sito è conforme by design

Sviluppare un sito Web impone scelte funzionali e di design, pieno allineamento strategico con il cliente, massima attenzione ai percorsi sull'interfaccia, grafica pulita e comunicativa, focus sugli aspetti SEO e molto altro ancora. A tutto ciò bisogna però aggiungere anche aspetti ulteriori che sono oggi vera e propria prerogativa di legge, ossia qualcosa da mettere giocoforza al centro delle proprie attenzioni nel momento in cui un progetto viene consegnato e può andare definitivamente online: la gestione dei dati e dei cookies, infatti, è del tutto prioritaria per assicurare alle proprie pagine piena conformità con il regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con le linee guida del Garante Privacy su cookies e strumenti di tracciamento online in genere.

Quella che emerge è dunque una necessità: avere la certezza di un progetto configurato in modo inappuntabile per assicurare piena gestione dei dati e massima attenzione alle prescrizioni normative su questi aspetti. CookieMan, soluzione sviluppata da ML Informatica, risponde esattamente a questa esigenza. Non si tratta però soltanto del solito plugin da installare distrattamente nella speranza di aver ottemperato ai propri doveri: con CookieMan si attiva un vero e proprio servizio di consulenza, controllo e sviluppo che garantisce la totale e continua conformità delle pagine alle normative vigenti.

CookieMan: una scelta di conformità

La privacy e la gestione dei dati, insomma, con CookieMan è ben di più di una semplice pezza messa su un orpello da superare: è un partner tecnico che consente di avere saldo il timone sui dati e massimo il controllo su aspetti tanto delicati. Per poter offrire un servizio di questo tipo, CookieMan mette a disposizione:

un servizio di consulenza tecnica e normativa per la corretta gestione dei dati

per la corretta gestione dei dati un tool per la conformità delle proprie pagine

delle proprie pagine un servizio di assistenza per la corretta integrazione del plugin

l'aggiornamento del plugin nel tempo, senza dover fare nulla

Nel momento stesso in cui la scelta è quella di un approccio serio, pragmatico ed effettivo al controllo dei dati, ecco che CookieMan viene ad essere una scelta di qualità: significa appoggiarsi ad una consulenza a tutto tondo che esclude disattenzioni o errori, ma soprattutto implica la sicurezza di un aggiornamento continuativo che allinea costantemente la propria gestione dei dati anche di fronte ad eventuali modifiche nelle normative in vigore.

CookieMan Fence

Uno dei principali punti di forza di CookieMan sta nel fatto che il servizio non è soltanto una validazione una tantum del sito - cosa che con il passare del tempo perde di utilità. La funzione CoookieMan Fence è invece attiva proprio nel controllare che pagine, codici, embed, plugin ed ogni altro elemento utilizzato possano garantire conformità in ogni momento, al netto di qualunque cambiamento avvenga:

Molte soluzioni di gestione dei cookies, lo fanno solo al momento del caricamento del sito; poco dopo non sono più attive e lasciano che i cookies vengano registrati sul sistema del visitatore, vanificando di fatto ogni sforzo per la conformità. Il Garante per la protezione dei dati ed il GDPR sono chiari sul tema: l'installazione di cookies che richiedono il consenso può avvenire solo a seguito di tale volontà da parte del visitatore e ciò deve essere garantito per tutta la durata della navigazione.

In questo aspetto, insomma, c'è la grande differenza tra un servizio come CookieMan e la gran parte dei servizi di gestione dei cookies:

CookieMan Fence funziona in modo differente: oltre a gestire la prima fase, durante il caricamento del sito, nella quale vengono registrati sul sistema del visitatore solo i cookies consentiti (tecnici o per i quali sia stato prestato il consenso), resta attivo per tutta la durata della navigazione impedendo qualsiasi installazione di cookies non lecito per sempre ed il cui tentativo di registrazione sia fatto con qualsiasi tecnologia.

Grazie a questo tipo di approccio è possibile proteggere il visitatore anche da cookies attivati in modo differito rispetto all'apertura della pagina: si evita così che semplici trucchetti lato codice possano aggirare le protezioni: CookieMan abilita esclusivamente i cookies censiti (preventivamente sottoposti a consenso) ed evita così che qualcosa possa sfuggire dal controllo vanificando gli sforzi di conformità riversati nel progetto.

Molte delle attività di mantenimento e soprattutto di adeguamento del sito, che conduciamo in prima persona o che affidiamo a terzi, potrebbero aver bisogno di installare un nuovo cookie sul sistema del visitatore: come facciamo a saperlo? Dove recuperiamo tutte le informazioni necessarie per descrivere il nuovo cookie? Spesso queste domande restano senza risposte ed il risultato è che un sito resta conforme per qualche mese, poi al primo upgrade non lo è più. Non ce lo possiamo permettere!

La gestione dei cookies non deve essere una semplice copertina da apporre al sito sotto forma di pop-up di consenso, né la conformità deve essere semplice certificazione da sbandierare alla messa online. La conformità alla GDPR, semmai, deve essere connaturata al sito in ogni sua evoluzione, affinché nel tempo qualsiasi mutazione possa avvenire (tanto nelle normative, quanto nelle pagine) non crei problemi.

CookieMan Update è la funzione che si occupa di questo tipo di controlli, attivando un sistema di monitoraggio sempre attivo. L'utilità si manifesta soprattutto laddove ci si trovi di fronte a progetti complessi, sui quali si lavora a più mani e dove ognuno potrebbe manifestare esigenze diverse che comportano cambiamenti continui al codice, alle pagine, ai plugin ed in qualunque altra componente: sebbene sia complesso sottoporre ognuno di questi interventi continuativi ad un controllo serrato, è invece semplice potersi affidare ad un tool di monitoraggio che, oltre ad una scansione iniziale alla ricerca di eventuali problematiche, provvede anche ad un monitoraggio sempre attivo.

Questa garanzia è altresì una importante leva per lo sviluppo dei propri progetti, poiché ci si trova a poter agire con maggior scioltezza a fronte di uno strumento sempre pronto ad avvisare qualora in qualche passaggio ci sia qualcosa che stride in termini di corretta gestione dei dati.

CookieMan Advertising

Il problema dei cookies e della gestione dei dati è emersa in modo particolare in relazione al mondo advertising ed è in questo contesto che emergono quindi ora le problematiche maggiori. Sebbene la pubblicità sia spesso un elemento essenziale a supporto delle attività online, la gestione dei dati personali è oggi assunta a priorità assoluta ed a paradigma con il quale non è possibile alcun compromesso.

CookieMan ADV fa qualcosa in più rispetto al mero controllo dei dati: consente anche di gestire le conseguenze di un possibile rifiuto dei cookies da parte del visitatore. In questi casi, infatti, gli spazi dedicati agli annunci diventano semplicemente aree grigie, creando un vero e proprio vuoto che rende il sito meno gradevole e meno efficiente. La funzione dedicata di CookieMan utilizza pertanto la gestione dei cookies come uno "switch" con il quale decidere se erogare banner o erogare spazi dedicati ad altro, restituendo così spazi importanti che si possano monetizzare (o almeno occupare) in altro modo.

Il diritto di non installare i cookies di terza parte o di profilazione è imprescindibile, non ci possiamo fare nulla. [...]

In questo caso il risultato sarà la presenza di una serie di spazi grigi all’interno del tuo sito al posto degli spazi pubblicitari: oltre il danno la beffa! Oltre a non avere i benefici della pubblicità, il tuo sito apparirà brutto, tappezzato di spazi grigi inutili e che renderanno la navigazione meno interessante e gradevole. Hai mai pensato di poter usare quegli spazi in modo diverso?

CookieMan Advertising crea dunque una alternativa che sarebbe altrimenti difficilmente percorribile: l'utente che non accetta i cookies non va derubricato a visitatore di Serie B, ma può anzi essere recuperato attraverso una strategia più raffinata e con strumenti più intelligenti.

E non ci pensi più

La disamina delle sue funzioni essenziali evidenzia come CookieMan sia qualcosa di nuovo sul panorama dei cookies e possa essere un alleato estremamente prezioso sia per chi sviluppa per sé, sia per chi sviluppa per conto terzi. ML Informatica rappresenta il servizio come un supereroe messo a presidio delle pagine e la metafora sembra essere oltremodo azzeccata: CookieMan è un'effettiva protezione ed agisce in modo duplice. Da una parte, infatti, protegge gli utenti da una gestione maldestra dei cookies e dei dati ivi registrati; dall'altra protegge lo sviluppatore dalle possibili conseguenze di un sito non conforme alle normative, con tutti i rischi che ne conseguono.

Un supereroe, un consulente, un check di verifica, un sistema di monitoraggio full-time: questo e molto altro, tutto racchiuso in un solo servizio. Compila questo form per avere ulteriori informazioni oppure manda una mail senza impegno a info@mlinformaticasrl.it: essere conformi è una scelta prima ancora che un obbligo di legge, ma gli strumenti per aderire alle regole con massima efficacia ora ci sono e sono a portata di mano.

In collaborazione con ML Informatica