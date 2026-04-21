ENGIE : prezzo fisso per 12 mesi con Energia PuntoFisso

In un mercato energetico sempre più variabile, bloccare il prezzo di luce e gas rappresenta una scelta strategica per chi vuole evitare sorprese in bolletta. Con l’offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi, ENGIE propone una soluzione chiara e stabile, pensata per garantire tranquillità e controllo delle spese domestiche.
Prezzo bloccato e condizioni trasparenti
L’offerta consente di fissare il costo dell’energia per un intero anno. Per la luce, il prezzo parte da 0,1253 €/kWh in modalità monoraria, con una variante ancora più conveniente a fasce da 0,1162 €/kWh. Il gas è proposto a 0,55 €/Smc, mentre i corrispettivi annuali sono pari a 72 euro per la luce (offerta a fasce) e 96 euro per il gas. Questi permette di mantenere il prezzo sotto controllo anche se il mercato dovesse cambiare.
Una scelta ideale per chi vuole sicurezza
Energia PuntoFisso è pensata per chi preferisce evitare l’incertezza dei prezzi variabili. Sapere in anticipo quanto si pagherà per ogni kWh o Smc permette di organizzare meglio il budget familiare e di non essere esposti agli aumenti improvvisi. Inoltre, il prezzo fisso incentiva un uso più consapevole dell’energia, aiutando a monitorare e ottimizzare i consumi nel tempo.
Energia verde e gestione digitale
Un altro punto di forza dell’offerta è l’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi. Una scelta che unisce risparmio e sostenibilità, sempre più importante per le famiglie. La gestione del contratto è completamente digitale: bollette online, pagamento tramite addebito diretto e controllo dei consumi tramite app dedicata. Questo semplifica tutte le operazioni quotidiane, eliminando carta e code.
Monitoraggio e supporto sempre disponibili
Grazie all’app ENGIE è possibile monitorare i consumi nel dettaglio, visualizzare lo storico fino a due anni e individuare le fasce orarie in cui si consuma di più. Questo aiuta a ottimizzare l’utilizzo dell’energia e a ridurre gli sprechi.A completare l’offerta c’è un servizio clienti efficiente e disponibile, pronto a supportare l’utente in ogni fase, dall’attivazione alla gestione della fornitura.
Attivazione semplice e senza interruzioni
Il passaggio a ENGIE Italia è rapido e senza interruzioni del servizio. Basta inserire i propri dati, confermare la richiesta e sarà il nuovo fornitore a gestire tutte le pratiche, compresa la comunicazione con il precedente operatore. Per conoscere l'offerta completa di ENGIE clicca qui.
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