Octopus Energy: energia green con prezzo

Prezzo bloccato per 12 mesi

Con Octopus Fissa 12M il costo della materia prima resta invariato per un anno, evitando aumenti legati alle oscillazioni del mercato. La luce è proposta a 0,1331 €/kWh, mentre il gas a 0,543 €/Smc, con costi di commercializzazione pari a 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas. Questo significa poter pianificare le spese domestiche con maggiore precisione, senza il rischio di bollette impreviste nei mesi successivi.

Stabilità e controllo dei consumi

Il vero vantaggio di una tariffa a prezzo fisso è il controllo. Sapere quanto si paga per l’energia permette di gestire meglio i consumi e organizzare il budget familiare senza incertezze. In un contesto in cui i prezzi possono salire rapidamente, bloccare la tariffa diventa una scelta prudente e strategica.

Energia 100% rinnovabile e zero vincoli

Oltre alla stabilità del prezzo, l’offerta include energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, un elemento sempre più importante per chi vuole unire risparmio e sostenibilità. A questo si aggiunge l’assenza totale di vincoli o penali: puoi cambiare operatore o tariffa quando vuoi, senza costi nascosti.

Attivazione semplice e veloce

Il passaggio a Octopus Energy Italia è rapido e completamente digitale. Non sono richieste modifiche tecniche al contatore e la fornitura continua senza interruzioni. Anche la potenza e le caratteristiche del contratto restano invariate, con possibilità di modificarle successivamente.

Perché scegliere il prezzo fisso

L’offerta a prezzo fisso di Octopus Energy rappresenta una scelta concreta per chi cerca stabilità, energia rinnovabile e semplicità. In un mercato incerto, bloccare il prezzo oggi può fare davvero la differenza domani. Scegliere una tariffa come Octopus Fissa 12M significa puntare su sicurezza e prevedibilità. È la soluzione ideale per chi vuole evitare sorprese, proteggersi dai rincari e avere una visione chiara delle spese energetiche nel tempo. Per conoscere l'offerta completa i Octopus clicca qui.