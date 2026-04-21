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Octopus Energy: energia green con prezzo

Octopus Fissa 12M offre prezzo bloccato per luce e gas, energia rinnovabile e zero vincoli, garantendo stabilità e controllo delle spese energetiche domestiche.
Octopus Energy: energia green con prezzo
Octopus Fissa 12M offre prezzo bloccato per luce e gas, energia rinnovabile e zero vincoli, garantendo stabilità e controllo delle spese energetiche domestiche.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 21 apr 2026
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In un periodo in cui i costi dell’energia continuano a essere imprevedibili, scegliere una tariffa a prezzo fisso è una delle strategie più efficaci per proteggere il proprio budget. Octopus Energy punta proprio su questo con l’offerta Octopus Fissa 12M, pensata per garantire stabilità e tranquillità per tutto l’anno.

 

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