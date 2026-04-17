Apple Music: prova gratuita, piani famiglia e contenuti esclusivi

Prezzi e prova gratuita

Apple Music propone diversi piani pensati per ogni tipo di utente, tutti con prova gratuita di 1 mese per i nuovi abbonati. Il piano Individuale costa 10,99€ al mese, mentre gli studenti possono accedere a una tariffa ridotta di 5,99€ al mese, con incluso anche l’accesso ad Apple TV+. Per chi vuole condividere l’abbonamento, il piano Famiglia è disponibile a 16,99€ al mese e permette l’utilizzo fino a sei persone, ognuna con la propria libreria musicale. Inoltre, acquistando un dispositivo Apple idoneo, è possibile ottenere fino a 3 mesi gratis.

Qualità audio superiore e funzionalità avanzate

Uno degli elementi distintivi di Apple Music è la qualità sonora. Il servizio supporta audio spaziale con Dolby Atmos e formato lossless, offrendo un’esperienza immersiva e dettagliata, ideale per chi ama ascoltare musica con la massima fedeltà. Tra le funzionalità disponibili Apple Music Sing, che trasforma l’app in un vero e proprio karaoke, e l’integrazione con Shazam, utile per identificare qualsiasi brano in pochi secondi.

Contenuti esclusivi e scoperta musicale

Apple Music non è solo streaming: la piattaforma offre playlist curate, suggerimenti personalizzati e contenuti esclusivi. Grazie agli algoritmi e alla selezione editoriale, gli utenti possono scoprire nuova musica in base ai propri gusti. Artisti e produzioni originali rendono il catalogo sempre aggiornato e interessante, con nuove uscite e progetti esclusivi disponibili regolarmente.

Compatibilità su tutti i dispositivi

Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, ma anche su Android, PC, smart TV e console. Questa ampia compatibilità permette di ascoltare musica ovunque, sia online che offline, scaricando i brani preferiti. Con prezzi a partire da 5,99€, prova gratuita e qualità audio avanzata, Apple Music rappresenta una delle migliori soluzioni per chi cerca uno streaming musicale completo, senza pubblicità e ricco di funzionalità. Per scoprire l'offerta completa di Apple Music clicca qui.