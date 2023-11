Conto Revolut Premium: tanti vantaggi da provare gratis per 3 mesi

Scegliere un conto online non significa dover rinunciare a un'offerta bancaria completa e ricca di servizi. La dimostrazione arriva da Revolut Premium, una delle versioni più complete e interessanti del conto corrente proposto da Revolut.

Si tratta di un conto con canone di 7,99 euro al mese che mette a disposizione una lunga serie di vantaggi per i suoi clienti. Oltre alla carta Premium personalizzata, infatti, c'è la possibilità di prelievi senza commissioni fino a 400 euro al mese.

Il conto include anche l'accesso a 2 conti Revolut per Under 18, il cashback fino al 5% sugli alloggi, varie coperture assicurative e il cambio valuta senza costi aggiuntivi, dal lunedì al venerdì.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ora sono disponibili 3 mesi gratis di Revolut Premium. Alla fine del periodo di prova, è possibile scegliere se continuare a utilizzare questo conto oppure se passare a un altro piano di Revolut come, ad esempio, Revolut Standard con canone zero.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale Revolut tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere Revolut Premium in prova gratuita

Grazie a Revolut Premium è possibile accedere a un conto online ricco di vantaggi, sfruttando tutti i servizi digitali di Revoult, fintech oramai punto di riferimento assoluto per milioni di risparmiatori in tutto il mondo.

Il conto prevede un canone di 7,99 euro al mese e mette a disposizione un'operatività completa online oltre a una carta di pagamento personalizzabile, con possibilità di prelievi gratis fino a 400 euro al mese. Anche i bonifici sono gratuiti e c'è uno sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali.

I clienti Premium di Revolut possono accedere a diversi vantaggi aggiuntivi, a partire dalle coperture assicurative (medica globale, bagaglio, sport invernali) e fino ad arrivare al cambio valute senza commissioni.

Il conto è in prova gratuita per 3 mesi. L'offerta è attivabile dal link qui di sotto.

