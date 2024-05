Conto aziendale online: 3 mesi gratis scegliendo l'offerta personalizzabile di Blank

Blank è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato bancario italiano per la clientela business, alla ricerca di un conto corrente aziendale davvero completo e in grado di adattarsi alle proprie necessità. La società del Gruppo Crédit Agricole, infatti, mette a disposizione un'offerta molto interessante per poter accedere a un conto business molto vantaggioso.

Il conto aziendale di Blank è disponibile in 3 versioni, con un costo a partire da 9 euro + IVA al mese e con la possibilità di sfruttare 3 mesi gratis, senza alcun vincolo, per testare appieno le caratteristiche del conto corrente e scegliere quello giusto. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Blank, tramite il box qui di sotto.

Conto aziendale con Blank: 3 mesi gratis per i nuovi clienti

La proposta di Blank è chiara e trasparente. L'istituto mette a disposizione dei suoi clienti un conto corrente aziendale con tre diverse offerte tra cui scegliere:

Offerta Essenziale da 9 euro al mese

da 9 euro al mese Offerta Comfort da 17 euro al mese

da 17 euro al mese Offerta Completa da 39 euro al mese

I prezzi sono IVA esclusa. Per tutte e tre le versioni, Blank propone la carta di debito Visa Business e una serie di assicurazioni (viaggio, malattia e incidenti, uso fraudolento della carta) incluse nel canone mensile. Con i piani Comfort e Completa è possibile incrementare i vantaggi inclusi nel conto, accedendo a un numero maggiore di bonifici SEPA inclusi ogni mese, a ulteriori assicurazioni incluse oltre che a massimali più alti.

Per tutte e tre le versioni, inoltre, il conto Blank è disponibile con 3 mesi gratis, sempre senza alcun vincolo. Si tratta, quindi, di una promozione ottima per testare le caratteristiche del conto e andare ad individuare la soluzione più adatta alle proprie necessità. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.