Tutto il potenziale della connessione aziendale: i servizi Ehiweb

In un mondo sempre più digitalizzato, avere una connessione internet affidabile e veloce è diventato essenziale per qualsiasi azienda: la fibra ottica non è più soltanto un plus evolutivo, ma è il centro di una riorganizzazione completa. La fibra, in tal senso, è un elemento abilitante, una condizione sine qua non per la realizzazione di tecnologie e servizi in grado di accelerare le performance. La connettività non è quindi più soltanto un semplice strumento di comunicazione, ma il fulcro strumentale attorno al quale ruotano tutte le attività aziendali. Ehiweb, con i suoi servizi di connessione in fibra, centralino VoIP e fax online, rappresenta in tal senso un riferimento di ampio respiro per aziende pronte a questa radicale riconfigurazione - in assenza della quale non si può che perdere posizioni in termini di competitività di mercato.

La connessione in fibra: un pilastro del lavoro agile

La pandemia ha accelerato l'adozione dello smart working, dimostrando che il lavoro da remoto è non solo possibile, ma spesso anche vantaggioso. La pandemia è stata però soltanto la scintilla: le condizioni erano già tutte sul tavolo, mentre a mancare era una base culturale in grado di accettare questa nuova dimensione del rapporto professionale. L'imporsi del lavoro agile si è portato appresso una serie di necessità che occorre soddisfare per poter realmente mettere in grado i collaboratori di agire in modo efficace. Serve ad esempio un accesso semplice ai server locali, servono canali di comunicazione (anche video) efficaci e serve, in particolare, un flusso di banda in entrata ed uscita tale da poter supportare in parallelo tutte queste attività. Laddove non è la presenza ad avvicinare i collaboratori, infatti, deve essere la connettività a garantire questa funzione.

Il rapporto tra produttività e ampiezza di banda disponibile è pertanto un rapporto di stretta correlazione: senza una connettività all'altezza, il collo di bottiglia è presto configurato ed i vantaggi del lavoro agile rischiano di perdersi a metà strada tra il server ed il client. La fibra è in grado di offrire grandi velocità in download, superiori performance in upload, tempi di latenza pressoché nulli e grande affidabilità nel tempo: Ehiweb ha riversato queste caratteristiche nella propria offerta con pacchetti di connettività che vanno da 100 Mbps a 2,5 Giga, così che ogni realtà possa avere a disposizione quel che meglio è in grado di servire le esigenze del proprio team.

Centralino VoIP: snellire l'organizzazione degli uffici

Il centralino VoIP è un ulteriore strumento fondamentale per migliorare l'efficienza aziendale. Grazie alla tecnologia VoIP, le aziende possono gestire le comunicazioni in modo più flessibile e a costi ridotti rispetto ai tradizionali centralini telefonici. Ehiweb ad esempio offre un servizio di centralino VoIP che permette di:

gestire le chiamate in entrata e in uscita con maggiore efficienza.

utilizzare numeri unici per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica.

implementare funzionalità avanzate come l'inoltro delle chiamate, la segreteria, le risposte automatiche e le conferenze telefoniche.

Questo sistema non solo migliora la comunicazione interna ed esterna, ma facilita anche l'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane, permettendo una maggiore flessibilità e reattività. Ogni risorsa, infatti, può essere individuata e raggiunta a prescindere dalla sua posizione, dalla giornata o dall'ora della chiamata: il centralino sarà configurato in modo da connettere il chiamante al destinatario ovunque esso sia (qualora disponibile), oppure rimandare ad altro numero alternativo, oppure ancora ad una segreteria telefonica presso cui raccogliere eventuali messaggi (i cui contenuti saranno in seguito recapitati via mail al riferimento cercato).

Un sistema VoIP non è soltanto un'importante soluzione di risparmio, insomma, ma è una vera e propria infrastruttura intelligente in grado di adattarsi in modo plastico alle mutevoli configurazioni del team aziendale. Così facendo, le comunicazioni diventano più efficienti e nessun cliente sarà lasciato alla porta in attesa. Anche in questo caso il requisito fondamentale è quello della connettività, ovviamente, poiché è questo il canale sul quale le comunicazioni VoIP possono essere veicolate.

Servizio Fax Online: esigenza ancora attuale

Con ogni probabilità la tua azienda non dispone più del fax. Si tratta, infatti, di una tecnologia superata ormai da tempo. Questo non impedisce però che la tua azienda possa ancora averne necessità, poiché tra i propri partner, fornitori o clienti ci potrebbe essere qualcuno ancora costretto a lavorare in questa modalità. Succede in particolare negli ambiti legali o della sanità, nonché in alcuni ambiti del settore pubblico: il servizio fax online di Ehiweb offre una soluzione intelligente a questa eventuale esigenza, consentendo di inviare e ricevere fax direttamente via email e digitalizzando nativamente, quindi, ciò che tradizionalmente nasce sulla carta. Questo servizio:

elimina la necessità di apparecchiature fax fisiche.

riduce i costi di manutenzione e i consumi di carta.

assicura la trasmissione tracciabile dei documenti.

Integrando il fax online con altri strumenti digitali, le aziende possono ottimizzare ulteriormente i loro processi di comunicazione e gestione documentale, anche in quelle nicchie professionali ove il fax era e resta uno strumento difficile da scardinare.

Ehiweb: soluzione completa per un'azienda performante

Ehiweb si distingue per la capacità di fornire una gamma completa di servizi che rispondono alle esigenze moderne delle aziende. La combinazione di una connessione in fibra veloce e affidabile, un centralino VoIP flessibile e un servizio fax online efficiente, permette alle aziende di migliorare significativamente la loro operatività. Grazie a questi servizi, le aziende possono:

ridurre i costi operativi e aumentare la produttività.

e aumentare la produttività. facilitare la collaborazione tra i dipendenti , sia in ufficio che in smart working.

, sia in ufficio che in smart working. mantenere un alto livello di sicurezza e affidabilità nelle comunicazioni.

Ci si aggiungano i piani BeSMS per l'SMS Marketing, nonché le SIM Business per IoT e flotte aziendali in mobilità, ed ecco che il quadro è completo: l'azienda che ha intrapreso la strada della trasformazione digitale ha di fronte una suite completa di soluzioni per spostare la propria orbita ed iniziare a gravitare attorno all'epicentro dell'innovazione. Investire in una connessione di qualità e in strumenti avanzati di comunicazione, insomma, non è solo una scelta tecnologica, ma una decisione strategica che può fare la differenza nella competitività e nel successo di un'azienda. Compito di un provider consolidato come Ehiweb è mettere a disposizione la propria reputazione e la propria affidabilità per offrire alle aziende quella base operativa necessaria per esprimere al meglio, ogni singolo giorno, il proprio potenziale.

