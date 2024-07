House of the Dragon 2: ecco quali sono i draghi ancora senza cavaliere

Nelle prossime puntate di House of the Dragon, senza dubbio la serie TV del momento, è prevista l'apparizione di nuovi draghi che andranno a giocare un ruolo di primo piano nella parte finale della seconda stagione della serie spin-off di Game of Thrones. All'appello, nel continente di Westeros, ci sono ancora diversi draghi senza cavaliere.

Ricordiamo che tutti gli episodi di House of the Dragon 2 (oltre che tutta la prima stagione) sono disponibili in streaming su NOW. Basta attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese, per poter accedere a tutto il catalogo di serie TV e show di Sky e, quindi, anche agli episodi di House of the Dragon.

Quali sono i draghi senza cavaliere di House of the Dragon?

Al momento, ci sono almeno 6 draghi senza cavaliere. Si tratta di:

Vermithor

Silverwing

Seasmoke

Sheepstealer

Cannibal

Grey Ghost

Vermithor è già apparso nello show ma non è ancora stato reclamato. Stessa sorte per Seasmoke, apparso nella prima stagione e, più di recente, anche nella seconda stagione (in cui è stato lasciato intendere che un cavaliere potrebbe avvicinarlo a breve). Altri quattro draghi devono ancora comparire.

Tra questi c'è Silverwing, uno dei più grandi draghi viventi nel periodo in cui è ambientata la serie. Un altro nome importante è Sheepstealer, uno dei draghi più anziani. Ci sono poi Cannibal e Grey Ghost, due draghi "minori" che non dovrebbero apparire nei prossimi episodi per via di un ruolo secondario sul continente ma che potrebbero ugualmente trovare posto nello show in futuro.

Per guardare tutti gli episodi di House of the Dragon 2 in streaming è possibile affidarsi al Pass Entertainment di NOW, ora disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Per iniziare subito la visione basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.