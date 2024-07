House of the Dragon 2: cosa è successo nel sesto episodio

La seconda stagione di House of the Dragon continua, con la sesta puntata appena andata in onda e ora disponibile in streaming su NOW, attivando il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese. La seconda stagione si avvicina alla conclusione (mancano ancora due puntate) e le trame proseguono, con tanti colpi di scena, in vista dell'atteso season finale.

House of the Dragon 2: la storia prosegue

Il video pubblicato dal canale ufficiale YouTube, riportata qui di sotto, contiene alcuni frammenti del sesto episodio di House of the Dragon 2. La serie prosegue e la seconda stagione è oramai entrata nel vivo. Si tratta di un'importante accelerazione in vista di quello che si prospetta come un finale di stagione davvero interessantissimo.

La sesta puntata della serie affronta diversi temi. Ci sono le nuove visioni di Daemon, che inizia a dubitare della lealtà di Simon Strong. Da notare anche un importante avvicinamento tra Mysaria e Rhaenyra, con la prima che racconta il suo passato alla seconda, dando il via a una delle scene più importanti dell'episodio.

Rhaenyra, dopo aver saputo che Mare Infuocato ha trovato un nuovo cavaliere, parte con il suo drago Syrax per affrontare i Verdi, anticipando quello che potrebbe accadere nel corso della settima e penultima puntata della seconda stagione di House of the Dragon.

Per guardare tutti gli episodi di House of the Dragon 2 è sufficiente accedere a NOW e attivare il Pass Entertainment, ora disponibile a partire da 6,99 euro al mese. Su NOW sono disponibili anche le puntate della prima stagione della serie. Per mettersi in regola con la serie o anche per riguardarne tutti gli episodi è sufficente premere sul box riportato qui di sotto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.